Patronato pierde con San Martín de Tucumán en el estadio Grella

Al inicio del segundo tiempo, el Negro cae 1 a 0 ante el Ciruja, por la fecha 19. Patronato necesita volver a la victoria tras cinco partidos.

Tras el receso, hay nuevamente fútbol profesional en Paraná. Patronato y San Martín de Tucumán ya juegan su partido correspondiente a la 19ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional. Al inicio del segundo tiempo del partido en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, el Ciruja se impone por 1 a 0.