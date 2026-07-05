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Patronato pierde con San Martín de Tucumán en el estadio Grella

Al inicio del segundo tiempo, el Negro cae 1 a 0 ante el Ciruja, por la fecha 19. Patronato necesita volver a la victoria tras cinco partidos.

5 de julio 2026 · 15:39hs
Patronato necesita sumar de a tres.

Prensa Patronato

Patronato necesita sumar de a tres.

Tras el receso, hay nuevamente fútbol profesional en Paraná. Patronato y San Martín de Tucumán ya juegan su partido correspondiente a la 19ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional. Al inicio del segundo tiempo del partido en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, el Ciruja se impone por 1 a 0.

Bruno Cabrera, a los 21 minutos, abrió la cuenta para el elenco visitante.

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El Negro necesita volver a la victoria para cortar una racha de cinco partidos sin triunfos, lo que le permitiría acercarse a los puestos del Reducido y alejarse de la zona de descenso.

Formaciones para Patronato y San Martín de Tucumán

Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello, Nahuel Genez; Alejo Miró, Federico Bravo, Brandon Cortés, Valentín Pereyra; Hernán Rivero y Renzo Reynaga. DT: Marcelo Candia.

San Martín de Tucumán: Nahuel Manganelli; Víctor Salazar, Nicolás Ferreyra, Ezequiel Parnisari, Rodrigo Ayala; Agustín Granaderos, Santiago Briñone, Alan Ciscero; Álvaro Veliez, Diego Diellos y Bruno Cabrera. DT: Alejandro Orfila.

Gol: 21' Cabrera (SM)

Árbitro: Adrián Franklin.

Estadio: Presbítero Bartolomé Grella.

Patronato San Martín de Tucumán Primera Nacional Fútbol
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