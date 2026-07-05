Franco Colapinto logró una sólida remontada y fue noveno en el Gran Premio de Gran Bretaña

Franco Colapinto partió desde el 19° lugar y a fuerza de manejo, más una gran gestión de la carrera, consiguió volver a encontrarse con los puntos.

Franco Colapinto llegó noveno en la carrera de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Gran Bretaña, que se corrió en el circuito de Silverstone y corresponde a la novena fecha de la temporada 2026. Charles Leclerc se reencontró con el triunfo, mientras que George Russell finalizó segundo y Lewis Hamilton completó el podio.

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En la largada, Andrea Kimi Antonelli tuvo una mala salida y Leclerc lo aprovechó para pasar al frente, mientras que Hamilton también dio cuenta del italiano. Por su parte, el joven de Mercedes ya venía como su compañero Russell se le acercaba rápidamente. Colapinto hizo una gran salida para ganar cuatro puestos y acomodarse 15to, aunque dio cuenta de Nico Hulkenberg para avanzar un lugar más.

Los Alpine mostraban un ritmo de carrera aceptable y se acercaban al top diez. Pierre Gasly dio cuenta de Carlos Sainz y el español le quería devolver la gentileza, mientras que Colapinto buscaba meterse en esa pelea. En la vanguardia, Leclerc le hizo una luz a Hamilton, quien recibió una penalización de 5 segundos por una infracción en la largada.

La competencia seguía su curso y la novedad era el ascenso de Antonelli al segundo puesto tras dejar atrás a Hamilton. Por su parte, Franco creció hasta la posición número 12 después de aventajar y escaparse de Sainz. Superada la mitad de la prueba, el crédito de Pilar hizo su detención y volvió en el puesto 13, aunque luego subió al 11 por la parada de Gasly y tras superar a Oliver Bearman.

El enojo de Franco Colapinto con Gasly y Stroll

Leclerc recuperó la vanguardia cuando Antonelli fue a boxes. Por su parte, Franco tuvo un encontronazo con Lance Stroll por demorarlo al no respetar la bandera azul. El Virtual Safety Car hizo su aparición por la detención en pista de Hulkenberg. La carrera tuvo dos golpes de escenas importantes en la segunda mitad.

Primero, Antonelli evidenció problemas en su Mercedes y Max Verstappen se despistó generando el ingreso del Auto de Seguridad. Capitalizando a pausa, Alpine mandó a sus dos autos a boxes para colocar neumáticos blandos, aunque la final no se reanudó y concluyó bajo neutralización.

Leclerc volvió al triunfo en la máxima categoría, escoltado por Russell y Hamilton. Lando Norris arribó cuarto, Isack Hadjar quinto, Liam Lawson sexto, Arvin Lindblad séptimo, Gabriel Bortoleto octavo y Colapinto noveno, retornando a la zona de puntos después de capitalizar los cinco segundos de penalización que recibió Antonelli. Gasly llegó décimo y redondeó un domingo positivo para Alpine.

La décima fecha de la Fórmula 1 será el próximo 19 de julio con el Gran Premio de Bélgica en el circuito de Spa-Francorchamps, señala Carburando.

Posiciones en el Gran Premio de Gran Bretaña de F1

Position Piloto Gap

1 Leclerc -

2 Russell +0.427

3 Hamilton +0.772

4 Norris +1.149

5 Hadjar +1.598

6 Lawson +2.023

7 Lindblad +2.214

8 Bortoleto +2.413

9 Colapinto +3.229

10 Gasly +3.445

11 Piastri +4.014

12 Sainz +4.391

13 Bearman +5.245

14 Ocon +5.512

15 Perez +7.403

16 Antonelli +8.005

17 Bottas +8.162

18 Alonso 1 L

19 Stroll 1 L

20 Verstappen STOP

21 Albon RETIRED

22 Hulkenberg STOP