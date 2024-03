Patronato desea seguir en el camino victorioso

El encuentro estará árbitrado por Emanuel Ejarque, mientras que sus acompañantes serán Hernán Vallejos, asistente 1 y Leila Argañaraz, asistente 2. Luis Nebietti oficiará como cuarto árbitro. La cita no estará televisada pero será transmitida vía streaming a través de TyC Sport Play.

El conjunto entrerriano arribó a Mar del Plata con un envión anímico más que importante tras conseguir los tres puntos ante la Academia cordobesa. El contexto, luego de ir perdiendo 1 a 0 y no generar situaciones de gol, le da otro tinte a esa victoria que se resolvió con goles del Trencito José Adolfo Valencia y Martín Ferreyra sobre el final del cotejo para revertir el resultado.

Sin duda alguna que el equipo cambió gracias a las variantes que se concretaron en el segundo tiempo. Los ingresos del antes mencionado Valencia, Juan Pablo Barinaga y Valentín Pereyra, estos últimos dos jugadores surgidos en el Predio La Capillita, le dieron aire fresco al frente de ataque del conjunto Rojinegro.

Patronato anuncio 1.jpg Patronato entrenó en el predio de Aldosivi Prensa Patronato

Sin confirmación oficial, las dudas están en el ingreso desde el inicio de los jugadores destacados en la fecha pasada. El hecho de que el colombiano haya entrado para acompañar a Franco Coronel en la delantera deja a las claras que Patronato si o sí necesita peso ofensivo si desea convertir en el arco rival.

El otro tema se visibiliza en el mediocampo. Perazzo cuenta con seis o siete nombres para cuatro o cinco puestos. Valentín Pereyra podría ser de la partida y el que ceda su lugar sería Emanuel Maciel, que no tuvo un buen desempeño ante Racing.

La otra incógnita surge en Barinaga. Si bien el entrenador Rojinegro lo utilizó recostado sobre la banda, con el objetivo de llegar hasta el final de la cancha, su habilidad se deja apreciar cuando aparece en el mediocampo. Ocurrió ello en el encuentro ante Racing ya que el volante surgido de las inferiores se apropió de la mitad de la cancha y su juego incrementó de manera tal que Patronato consiguió la victoria tras un centro perfecto de él hacia la cabeza de Ferreyra.

Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo pero con los ánimos elevados ya que hace cuatro partidos que no conoce la derrota. En su visita anterior, Alvarado empató 2 a 2 ante Tristán Suárez con goles del central Nicolás Ortíz y su goleador, Oscar Belinetz. En los últimos cuatro juegos del actual torneo, generó dos victorias, un empate y una derrota, con seis goles marcados y cinco recibidos.

Patronato venció en casa a Racing (Cba) por 2 a 1 y consiguió su primera victoria en condición de local. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar uno (ante Tristán Suárez con gol del Pitu González), ha empatado uno y perdido dos (el último, la goleada sufrida ante Colón en Santa Fe). Además, logró gritar tres goles y ha recibido seis en su arco.

Patronato anuncio.jpg Patronato entrenó en el predio de Aldosivi. Prensa Patronato

El fuerte del conjunto visitante es su estadio. Allí, en lo que va de la Primera Nacional, no ha caído aún. Dos triunfos ante Brown de Puerto Madryn y All Boys. Además, los dirigidos por Mauricio Giganti hace cuatro encuentros que no conocen la derrota y se perfilan como uno de los candidatos a estar en el pelotón de arriba. Es más, actualmente se encuentra séptimo con ocho unidades, mismas que Quilmes, Agropecuario, Arsenal, Talleres de Remedios de Escalada y Estudiantes de Buenos Aires, a tan sólo una unidad de Gimnasia de Jujuy y a cuatro de San Martín de San Juan, líder absoluto de la Zona A.

Patronato, por su parte, con su victoria anterior salió de los últimos puestos de la tabla, y se ubicó en la casilla 11. Posee siete unidades y comparte posición con Chacarita y San Martín de Tucumán.

Sin dudas que el Minella tendrá un partido de alto impacto por las estadísticas y el presente de ambas instituciones. El objetivo principal del conjunto dirigido por Walter Perazzo para la temporada regular es ingresar a la lista de los ocho equipos clasificados y, a partir de ahí, aspirar a buscar devolver a Patronato a la Primera División del fútbol argentino.

Probable de Patronato

Julio Salvá, Gonzalo Asís, Mateo Burdisso, Martín Ferreyra, Diego Martínez, V. Pereyra o Emanuel Maciel, G. Turraca, Augusto Picco o Juan Barinaga, Arnaldo González, Franco Coronel y Mariano Meynier.

Probable de Platense

Juan Manuel Lungarzo, Lucas Monzón, Nicolás Ortíz, Nery Leyes, Alan Robledo, Mariano Bettini, Guillermo Sánchez, Sebastián Jaurena, Tomás Rambert, Guido Vadalá y Oscar Belinetz.

Hora y TV: 18 (TyC Sport Play)

Árbitro: Mariano Ejarque

Estadio: José María Minella