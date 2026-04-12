Marcelo Candia: "Si soy opción, bienvenido sea, sino seguiré trabajando"

Luego de la victoria de Patronato ante Almagro Marcelo Candia habló sobre su posible continuidad al frente de la conducción técnica del Rojinegro.

Por tercera vez Marcelo Candia se hizo cargo de manera interina de la conducción técnica de Patronato. Como sucedió en las anteriores ocasiones, el Rojinegro celebró una importante victoria en un momento de crisis futbolística al derrotar 1 a 0 a Almagro, en condición de visitante. El resultado le permitió salir de los puestos de descenso.

"El grupo necesitaba el triunfo. Sufrimos un poco sobre el final. Se nos hizo cuesta arriba con uno menos. Vinimos a jugar, a ganar, a presionar alto y la verdad que ellos casi no tuvieron situaciones", narró Candia, en rueda de prensa.

El futuro de Marcelo Candia

Una vez decretada la victoria de Patronato Candia se confundió en un abrazo junto a su Diego Reynoso, otro entrenador del semillero Rojinegro. "El festejo fue porque es hermoso lo que estamos experimentando. Vivimos para esto, amamos al club, pero la presión se siente y mucho", aseveró.

La danza de nombres circula en barrio Villa Sarmiento. La dirigencia evalúa diferente opciones para la conducción técnica del Santo. El hincha exige la continuidad del Chelo al frente del equipo. "El hincha tiene un sentimiento hacia mi que por momento es bastante grande. Soy un tocado por una varita mágica porque las que me tocaron vivir me fue bien", agradeció.

Siguiendo la misma línea, añadió: "Es cuestión de sentarse a charlar. No me vuelvo loco, si soy opción, bienvenido sea, si no lo soy, seguiré trabajando. El que me conoce sabe mi pensamiento. Lógicamente que la ilusión siempre está", reconoció.

El Chelo describió como estuvo el grupo durante la semana de trabajo previo al choque ante Almagro. "El plantel estaba golpeado y es lógico porqué a nadie le gusta perder un par de partidos de local que no está en los planes de nadie. Estuve en el cuerpo técnico del Yagui, con quien tengo una excelente relación y estoy muy agradecido con él. El grupo estaba golpeado, pero con una enorme predisposición a trabajar. Ellos me hicieron muy sencilla mi tarea. En todos los entrenamientos salieron duros, buenos y fueron muy intesos. y en el partido se tiraron de cabeza.

Posteriormente confesó cual fue el mensaje que le transmitió a sus dirigidos tras el triunfo ante el Tricolor de la localidad bonaerense de José Ingenieros. "Hablé después del partido con los jugadores para decirle que esto es un triunfo necesario para la institucion, pero tiene que morir ahí porque estamos lejos del objetivo y no podemos conformarnos con esto. Contra Maipú tendremos que salir a ganar nuevamente para que valgan estos puntos. Ganar de visitante es difícil y más en esta categoría", resaltó.

El cambio de semblante de Patronato

El final de un proceso que se originó tras la salida de Rubén Forestello y el interinato que encabeza Candia impactó en el semblante de los futbolistas. Con nuevo esquema y mensaje diferente, exhibieron la mejor versión de Patronato en la temporada 2026.

"Se me puso la piel de gallina en una jugada que se produjo cuando faltaban pocos minutos para el final y fueron tres jugadores a trabar la pelota. Todos los jugadores estuvieron predispuestos conmigo, estaban bien predispuestos, entrenaron a morir, estaban contentos. No me puedo quejar con ellos. Aparte se coronó con un triunfo", subrayó.

patronato almagro La formación que mando Marcelo Candia a escena ante Almagro.

En la etapa inicial ejerció el dominio. En el amanecer del complemento golpeó. "Hicimos algunos ajustes en el entretiempo, intentamos cambiar en cuanto a la presión que le ejercimos. El gol no fue casualidad, lo entrenamos en la semana, sabíamos que podíamos hacer un gol así. Lo trabajamos por un lado por otro. Sabemos lo que nos puede aportar Salas y Valentín Pereyra es el jugador que queremos ver: agresivo, yendo para adelante, sin tanto freno. Ese es el Valentin que la gente quiere ver", señaló.

Por último, enumeró las claves que llevaron al conjunto de barrio Villa Sarmiento a conquistar la victoria. "En la semana le dije que no me iba a subir a un colectivo para ir a Buenos aires a ver que pasa, sino que vendríamos a buscar los tres puntos. Si el partido dice que sumaremos uno, traeremos uno, y si nos toca perder, hay formas de perder. Eso no lo negocio nunca. venimos con la intención de ganar, lo presionamos alto, ellos tienen cuatro volantes de buen pie, sobre todo Bustamente que es bueno en el uno contra uno y así y todo lo pudimos controlar. La actitud y el orden fueron fundamental", cerró.