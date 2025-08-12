Uno Entre Rios | La Provincia | Paraná

En Paraná, el CEMI dicta un taller sobre vínculos sanos

El CEMI, dependiente de la Municipalidad de Paraná, lleva adelante un taller sobre vínculos sanos. Se realiza los martes y cuenta con 60 estudiantes.

12 de agosto 2025 · 22:14hs
En Paraná, el CEMI dicta un taller sobre vínculos sanos.

El taller “Vínculos Sanos” se realiza cada martes por la mañana y es dictado por las profesionales Sol Dinamo y Luciana Cabrera. La propuesta del Centro Educativo Municipal de Integración (CEMI) se inició en el 2024 y continúa este año. El mismo tiene como objetivo ayudar a los estudiantes a resolver inquietudes.

Explicaciones desde el CEMI

La directora del CEMI, Verónica De Lisa, explicó que “la propuesta surgió el año pasado para que los alumnos puedan trabajar dudas, inquietudes y situaciones, desde el CEMI acompañamos a las personas con discapacidad”.

Los talleres buscan brindar enseñanzas complementarias con la capacitación laboral que unos 60 estudiantes llevan adelante en el espacio, como formación en oficios. “Esto ayuda para que puedan seguir su vida, tener una inserción laboral y una inserción social”, dijo para finalizar la funcionaria.

Por último, se informó que las clases son semanales y concluyen el mes próximo.

