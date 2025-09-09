Paraguay venció a Perú en el cierre de las Eliminatorias

Con un gol de Matías Galarza, Paraguay clasificada antes de jugar, se quedó con la victoria por 1-0 ante la Bicolor, ya eliminada del Mundial.

Si bien ya estaba clasificado al próximo Mundial, el seleccionado de Paraguay se impuso estemartes por 1-0 ante Perú y cerró así las Eliminatorias con un lindo resultado a domicilio. Para la Albirroja, el gol fue autoría del jugador de River Matías Galarza, quien bajó de pecho un centro al área y, con un potente zurdazo, dejó sin respuestas al arquero Pedro Gallese. Así, los de Gustavo Alfaro ya piensan en el próximo Mundial, mientras que los peruanos ya se sabían eliminados antes de jugar.