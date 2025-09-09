Uno Entre Rios | Ovación | Paraguay

Paraguay venció a Perú en el cierre de las Eliminatorias

Con un gol de Matías Galarza, Paraguay clasificada antes de jugar, se quedó con la victoria por 1-0 ante la Bicolor, ya eliminada del Mundial.

9 de septiembre 2025 · 23:00hs
Paraguay se despidió con un triunfo.

Paraguay se despidió con un triunfo.

Si bien ya estaba clasificado al próximo Mundial, el seleccionado de Paraguay se impuso estemartes por 1-0 ante Perú y cerró así las Eliminatorias con un lindo resultado a domicilio. Para la Albirroja, el gol fue autoría del jugador de River Matías Galarza, quien bajó de pecho un centro al área y, con un potente zurdazo, dejó sin respuestas al arquero Pedro Gallese. Así, los de Gustavo Alfaro ya piensan en el próximo Mundial, mientras que los peruanos ya se sabían eliminados antes de jugar.

Chile no pudo terminar con un triunfo la clasificación.

Chile empató con Uruguay y quedó última en las Eliminatorias

Colombia goleó de visitante a Venezuela.

Colombia goleó a Venezuela en Maturín y lo eliminó del Mundial 2026

Bolivia festejó en la altura y sueña a lo grande.

¡Bolivia, al repechaje! Venció a Brasil en la altura

Catalina Borrero Müller está ante una importante chance para su carrera.

La paranaense Catalina Borrero Müller disputará el Campeonato Sudamericano U17

Argentina perdió en Ecuador 1 a 0.

Argentina perdió ante Ecuador por la última fecha de las Eliminatorias

Los Juegos Jadar están en pleno desarrolo.

Se vivió el arranque histórico de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

