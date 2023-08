Paracao se alista para competir al máximo nivel

Allí no estará Paracao, pero se sumará a la competencia oficial con la participación de todos los competidores en la apertura de la LVA el 9 de noviembre. La Liga mantendrá el formato de Tours –serán siete de Fase Regular y uno de Cuartos de Final–, pero en esta temporada se incorporarán los duelos interparejas entre equipos cercanos geográficamente.

Este año la competencia volverá a tener 12 participantes: Ciudad de Buenos Aires, UPCN San Juan Vóley, Policial Vóley, Once Unidos, Club Atlético Paracao, River Plate, Obras de San Juan, Monteros Vóley, San Lorenzo, Defensores de Banfield, Tucumán de Gimnasia y Boca Juniors serán los protagonistas de una temporada prometedora.

En relación al calendario venidero, las propuestas que presentará La Bomba para esta temporada y el movimiento en el mercado de pases del club, UNO dialogó con Néstor Ferrutti. El vicepresidente de Paracao se notó entusiasmado por volver a competir al máximo nivel con la entidad paranaense.

“Estamos por encarar la cuarta participación en la A1 y la séptima temporada que venimos participando en lo más alto del voleibol, porque también estuvimos en la A2 tres años. Son sensaciones de satisfacción y felicidad por todo el trabajo que venimos haciendo”, comenzó Ferrutti.

Gross Paracao vs Once Unidos.jpg Paracao perderá a varios de sus titulares para esta nueva temporada. Prensa ACLAV

“Si bien es cierto que en las tres temporadas anteriores hemos llegado a cuartos de final y en cada una de ellas hemos salido quintos, la diferencia radica en la cantidad de equipos que hubo en cada temporada. Por ejemplo, en la primera hubo siete competidores, en la segunda 10 y en la pasada 11 equipos”, destacó, y agregó: “Entonces, siento que hemos mejorado pero no hemos podido lograr avanzar a semifinales”.

“Hemos estado muy cerca de avanzar pero se hace muy difícil en el sentido de presupuestos. Es difícil igualar a los de arriba. Estamos distantes de ellos”, contestó, haciendo referencia al poder adquisitivo de las potencias, tales como UPCN, Ciudad Vóley o Monteros de Tucumán.

En relación a la nueva temporada, el vice brindó algunos anuncios: “Vamos a cambiar de DT porque Alejandro Kolevich arregló en Alemania”.

Además, aclaró que varios jugadores decidieron emigrar: “Lamentablemente habrá varias bajas porque se están yendo al exterior y los clubes no tenemos ningún beneficio económico en sus ventas, ya que viene un representante y se los lleva. Los clubes no tenemos derechos sobre los jugadores a diferencia del fútbol u otros deportes. En el vóley no pasa eso, ni siquiera se tiene el derecho de formación”.

“Mathias Corzo se fue a Chipre, Julián López emigró a Portugal, Juan Pablo Pereyra a Francia, Michele Verasio partió a República Checa. Por citarte algunos ejemplos. Es bienestar para los pibes pero, lamentablemente, en perjuicio de nuestra liga”, dijo Ferrutti.

“Estamos trabajando en la búsqueda de un nuevo DT, de nuevos jugadores, pero a ello lo vamos a estar informando recién a partir del 1º de septiembre”, expresó el dirigente de La Bomba.

Para este año, las esperanzas de volver a ser locales en Paraná siguen siendo las mismas y esperan poder recibir nuevamente una fecha en la ciudad. “Sería lo ideal poder disputar un tour en la ciudad de Paraná como lo hemos hecho durante las temporadas anteriores en enero. Lamentablemente, en nuestro club no podemos jugar por la altura del techo y en la ciudad solamente se puede jugar en Echagüe o Sionista. Eso tiene un costo, un valor de alquiler. Ese costo hace que evaluemos la posibilidad de traer el vóley a la provincia. Pero también estamos esperando a la culminación de la obra del Parque Berduc”, sentenció el dirigente de la institución paranaense.

“El esfuerzo que se hace en el club es muy grande. Si no contamos con el apoyo del sponsoreo privado y el Estado para nosotros sería imposible jugar la Liga Argentina. Ahora estamos trabajando en ese rumbo, en tratar de conseguir espónsor. El año pasado, por ejemplo, nos acompanó Gross”, informó Ferrutti.

“Hoy en día Paracao es la única representación entrerriana que hay en un torneo de Primera División. Siento que es lo que se tendría que apoyar en la provincia”, culminó.