Pampas mostró su potencial y goleó a Peñarol en Montevideo

Pampas no tuvo piedad de Peñarol en Montevideo.

En un partido con muchisimos tries, @Pampas_UAR goleo a @CAP__Rugby y de esta forma se aseguro la punta del campeonatoEl conjunto charrúa se desperto en los ultimos minutos y logro un punto bonus ofensivo importantisimo para la clasificación pic.twitter.com/QYNvraXl2m — SUPER RUGBY AMERICAS (@SuperRugbyAM) May 18, 2024

El equipo dirigido por Juan Manuel Leguizamón fue ampliamente superior en la fría noche del Estadio Charrúa y no dejó dudas para obtener un triunfo histórico en el que se destacó como figura el tercera línea Nicolás D'Amorim, quien además de aportar toda su fortaleza en el pack de forwards se dio el gusto de llegar en cuatro ocasiones al try para el conjunto visitante.

El local comenzó mejor

Sin embargo, Peñarol fue el que empezó golpeando en el partido mediante un penal tempranero de Ignacio Álvarez y un try a pura potencia del pilar Mateo Sanguinetti, quien logró facturar después de un maul muy bien manejado desde la base, aunque paradójicamente el equipo uruguayo comenzó a caerse rápidamente a partir de esa jugada y ya no lograría anotar ningún punto más en la primara etapa, que quedó en manos de Pampas por un holgado score de 35-8.

En ese lapso de tiempo el conjunto argentino se lució mostrando todas sus armas y hubo dos jugadas para destacar: la primera fue un contragolpe letal que se gestó a los 21 minutos cuando Joaquín Moro robó la pelota y luego de una salida rápida Juan Pablo Castro habilitó a Jerónimo Ulloa, quien se fue inevitablemente al try por el andarivel izquierdo.

En la otra acción, también de contraataque, Santiago Pernas corrió a toda la velocidad por la derecha y empleó un kick que le terminó picando mal a la defensa rival y Manuel Nogués recogió para terminar anotando un muy buen try colectivo.

Pampas lo liquida en el complemento

El complemento empezó como un balde de agua fría para Peñarol que recibió un try de Nicolás D'Amorim apenas iniciada esa etapa y para colmó unos minutos más tardes Mateo Sanguinetti recibió una tarjeta amarilla que complicó aún más al Carbonero, indicó Scrum.

La tónica del encuentro continuó con un Pampas dominante que logró un try-penal tras un gran empuje en el scrum y una ráfaga en tres minutos con dos tries de Rodrigo Fernández Criado y otro de D'Amorim.

Cuando parecía que el dueño de casa no tenía más nafta en el tanque varios jugadores sacaron la cara para ponerle una cifra más decorosa al encuentro y de esa manera llegaron los tries de Juan Manuel Alonso, Juan Bautista Hontou y de Joaquín Myszka que además significaron un bonus try por el que Peñarol sumó un buen punto pensando en una eventual clasificación a semifinales.