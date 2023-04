Padel: Jordana Luján jugará torneos importantes

Estudió una carrera universitaria y se recibió en los Estados Unidos donde paralelamente jugó al tenis en gran forma. Luego dejó el deporte de toda la vida, pero no para siempre porque se dedicó a dar clases. Hoy lleva 8 años en norteamérica donde lleva casi dos años desarrollando una nueva disciplina: El padel. Con el afrontará competencias de gran novel. Los detalles, lo dio Jornada Luján desde EE.UU.

— Llevo, en total, un año y medio jugando. Por que digo en total, porque empecé a principios de 2021 y paré en agosto de ese año para prepararme para la Maratón de Miami donde corrí la primer semana de febrero de 2022. Tuve que parar porque la preparación es distinta y muy dura. No me daba ni el tiempo ni en físico para hacer las dos cosas, sumado al trabajo. Retomé después de la maratón y tuve que parar en agosto de 2022 por una lesión en la rodilla que me tuvo más de dos meses sin jugar. Retomé para fin de año y acá estamos.

— ¿Cómo llegas a este deporte?

— Me invitaron a jugar unos amigos después de la pandemia y la verdad que me encantó. Pero siempre de la mano de amigos tenistas, como casi todo en mi vida.

— ¿Actualmente cómo está tu nivel?

— Mi nivel hoy en día podría decir que esté en su mejor momento desde que empecé, por suerte, porque eso quiere decir que estoy haciendo las cosas bien. Igualmente no está al nivel profesional que vemos en World Padel Tour ya que ellas entrenan de otra forma, profesionalmente valga la redundancia. Eso implica más horas dedicadas y yo en este momento no puedo darme ese lujo, pero me encantaría y es algo a lo que apunto en un futuro cercano. Pero estoy muy feliz con mi nivel logrado en tan poco tiempo y me animo a competir con cualquiera.

— ¿Qué vas a jugar este año?

— Este fin de semana tengo un Torneo Major de USPA (Asociación de Padel de Estados Unidos) que es uno de los que más puntos reparte, como si fuera un Grand Slam. El formato es como el de World Padel Tour o los torneos profesionales de tenis, son cuadros de eliminación y las siembras son por ranking. Por otra parte, en un mes es la primera fecha de la primer Liga Profesional de Padel de Norte América que se va a jugar por primera vez este año. Se juega en Tampa todas las fechas. Son seis fechas, seis findes seguidos y se juega por equipos que representan siete franquicias distintas (Los Ángeles, Las Vegas, San Diego, Miami, Toronto, Cancún y Arkansas). Se juega un partido de hombres, uno de mujeres y si hay empate un mixto para definir. Estoy súper feliz por haber sido elegida primera de toda la lista de mujeres para representar al equipo de Los Ángeles, la franquicia más fuerte. Vamos a tener jugadores profesionales y ex profesionales jugando en la franquicia, como por ejemplo, yo voy a jugar en pareja con Daniela Banchero, quien nos representó en el Mundial de Padel de Qatar el año pasado y llegaron a la final con argentina y es ex número 1 de argentina. Una locura. Más feliz imposible.

— Qué significa para vos jugar este deporte en EE.UU?

— La verdad es que venimos luchando mucho para que el padel tome relevancia acá en Estados Unidos ya que tiene mucho potencial, más que nada el padel femenino que, como sucede en todos los deportes, queda siempre un poco relegado. Se que es difícil porque es bastante caro construir canchas y conseguir los permisos para construirlas, pero creo que una vez que haya más oferta y el americano se enganche, esto va a explotar. Claramente el lanzamiento de esta Liga Profesional es un gran paso hacia esa explosión así que estoy muy feliz y agradecida de poder ser parte desde el principio.

— ¿Hacia dónde van tus metas ahora?

— Por ahora mejorar mi nivel lo máximo posible, hasta donde me de, ya que no estamos tan jóvenes (risas). También estoy bastante involucrada en todo lo que es ayudar a expandir y promover el padel aquí, intentar reclutar niños y quizás hacer la primer academia de padel de Estados Unidos, ya que no hay ninguna aún. Y por supuesto que me encantaría jugar algún torneo profesional, de World Padel Tour o Premier Padel, eso sería increíble.

— ¿Y el tenis?

— Con el tenis siempre voy a tener una relación cercana ya que es mi primer amor y el que me trajo hasta acá, pero por ahora estoy solo dando clases. Obviamente que sigo todo y también me sigo instruyendo y cultivando como coach, pero por ahora solo eso.