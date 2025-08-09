Pádel: Jeremías Rodríguez viaja a Valladolid para pulir su juego.

Jeremías Rodríguez, joven de 17 años nacido en San Jaime de la Frontera y radicado en Chajarí, viajará en septiembre a Valladolid, España, para entrenar pádel gracias a una beca deportiva. El proyecto incluye preparación física, táctica y mental de alto nivel. Con su familia, organiza actividades para financiar pasajes y estadía durante tres meses.

El joven entrerriano está a punto de vivir la experiencia más importante de su joven carrera como jugador de pádel. En septiembre partirá a Valladolid, España, para sumarse a una reconocida academia de alto rendimiento. Allí perfeccionará su juego durante tres meses, compitiendo y entrenando con profesionales y jóvenes talentos del más alto nivel.

Una pasión que comenzó desde temprana edad

Jeremías Rodríguez padel 3 Jeremías Rodríguez practica pádel desde los cuatro años.

Su historia con el pádel comenzó casi por casualidad, aunque parece que el destino ya lo estaba esperando. La cancha del pueblo estaba frente a su casa y, a los cuatro años, empezó a empuñar la paleta. Con el paso del tiempo, la pasión se volvió un compromiso diario. Hoy, después de más de una década practicando, está frente a una oportunidad que podría marcar un antes y un después.

La beca fue gestionada a través de una academia de Buenos Aires, donde entrena desde octubre de 2024. Incluye preparación táctica, física y mental, además del seguimiento de nutricionistas y psicólogos deportivos. La propuesta es ambiciosa: pulir cada aspecto de su juego y acercarlo al profesionalismo. Sin embargo, no cubre el 100% de los gastos, por lo que Jeremías y su familia trabajan intensamente para reunir el dinero que les permita costear los pasajes y una parte de la estadía.

No es un desafío menor. Tres meses en España significan no sólo adaptarse a un nuevo entorno, sino también entrenar a diario en un contexto altamente competitivo. Allí, Jeremías podrá medir su nivel frente a jugadores formados en un país que es referencia mundial en este deporte. Valladolid, de hecho, es sede habitual de torneos del circuito profesional y hogar de varias figuras reconocidas.

Más allá del aspecto deportivo, para Jeremías este viaje es también una experiencia personal única. Será su primera vez viviendo lejos de su familia, en otro continente, y con una rutina estricta de entrenamientos de lunes a viernes. Lejos de asustarlo, esta exigencia lo motiva. Asegura que su objetivo principal es volver con un juego más sólido, una mentalidad fortalecida y, por supuesto, la experiencia de haber competido en la cuna del pádel.

La familia, como no podía ser de otra manera, es un pilar fundamental. Facundo Rodríguez, su padre, y Paula, su mamá, lo apoyan en todo momento. Orgullosos del camino que ha recorrido, acompañan cada paso y colaboran activamente en la organización de rifas, eventos y otras actividades para recaudar fondos. En redes sociales, tanto Jeremías como Facundo comparten novedades de la preparación, avances del proyecto y vías para que la comunidad pueda colaborar.

La expectativa crece a medida que se acerca la fecha. Jeremías no se deja ganar por la ansiedad: sigue entrenando con un profesor en Chajarí, combinando pádel con gimnasio para llegar en la mejor forma física posible. Sus días transcurren entre prácticas, preparación física y el entusiasmo por un sueño que ya tiene pasaje de ida.

En diálogo con UNO, Jeremías Rodríguez contó cómo vivió la noticia de la beca y cuáles son sus expectativas para esta etapa en España: “Fue un momento hermoso, sentí mucha alegría y emoción por la noticia. Ellos me conocen desde el año pasado, cuando empecé a entrenar en Buenos Aires. La academia tiene psicología deportiva, nutricionista, entrenamientos tácticos y físicos, y voy a entrenar de lunes a viernes”.

Sobre sus objetivos, el joven de 17 años no dudó: “Voy a estar por tres meses y quiero pulir mi juego lo más posible. El pádel empezó en mi vida a los 4 años, en San Jaime de la Frontera, porque la cancha estaba al frente de mi casa. Lo que más me atrapa son las amistades que se generan con gente de todo el país”.

El progreso en su carrera ha sido constante: “Crecí mucho en la parte mental desde que estoy en la academia. Se nota en mi forma de pensar en los momentos difíciles. Admiro a Juan Martín Díaz, uno de los mejores de la historia, porque le pone mucha garra cuando las cosas se complican”.

Representar a su ciudad y su provincia es otro de los grandes motores: “Es algo muy lindo y único, porque no hay muchos chicos que jueguen al pádel acá. Estoy tranquilo, siguiendo el día a día, dando mi máximo para estar mejor. Entreno con un profesor en un club de Chajarí y hago gimnasio. El que quiera ayudar puede buscarnos en Instagram o colaborar al alias facu333”.

Por su parte, Facundo Rodríguez, padre de Jeremías, también compartió sus sensaciones y el detrás de escena de este logro: “Hace dos años que Gabriel Campa lo viene observando como jugador y su crecimiento fue muy notable. Eso llevó a que le ofrecieran esta beca. Como padres, tanto su mamá Paula como yo, sentimos un orgullo muy grande. Lo acompañamos para que crezca como deportista y como persona, para que siga luchando por su sueño”.

El apoyo emocional es constante: “Desde lo emocional tiene todo nuestro respaldo. Lo acompañamos y guiamos día a día. Siempre le recalcamos que con humildad y sacrificio todo llega”. Y también dejó claro el aspecto logístico y económico: “Al no ser una beca 100% gratuita, tenemos que juntar para pasajes de ida y vuelta y parte de su estadía durante esos tres meses. Por eso pedimos ayuda a quienes puedan colaborar. Mi número es 3456-023275 y estoy disponible para quien quiera contactarme”.

Con la fecha de viaje cada vez más cerca, Jeremías Rodríguez se prepara para dar un salto enorme en su carrera deportiva. Valladolid lo espera, y el sueño que empezó frente a una cancha en San Jaime de la Frontera está a punto de cruzar el océano y llegar al Viejo Continente.