Otto Fritzler se quedó con el uno en Posadas

Fritzler bajó por 3”138/1000 el récord del circuito que conservaba José Ignacio Savino (Ford Falcón) desde la temporada 2017. Cabe recordar que la ACTC reasfaltó el circuito en su totalidad para esta carrera, motivo por el cual fue sencillo batir la marca de Savino. La última vez que el piloto de San Miguel triunfó en una clasificación fue el 15 de abril de 2023 en El Calafate, Santa Cruz. Por si fuera poco, en esta sesión hubo tres Toyota Camry en los primeros cuatro puestos.

Qué dijo Otto Fritzler

“Es un desahogo muy grande para mí. Se la dedico a mi viejo, al igual que hice en El Calafate la última vez. Necesito sumar muchos puntos y meterme en la pelea por entrar en la Copa de Oro”, dijo el poleman de la jornada, que debió esperar 32 carreras para volver a ganar una clasificación.

Fue la tercera pole de Toyota en 2025 (las dos anteriores las había conseguido Marcelo Agrelo, en Toay y Termas de Río Hondo), la cuarta en el Turismo Carretera (la primera fue de Rossi en Toay 2023) y el primer doblete en clasificación en la categoría de la marca, que lidera la estadística de poles, pero todavía no pudo ganar en lo que va de la temporada.

El representante de San Miguel, que este año tenía un 9º puesto en clasificación como mejor resultado (en El Calafate), no lograba la pole desde 2023, cuando fue el más veloz justamente en el circuito santacruceño con el Ford del Moriatis Competición.

POLE POSITION



Otto Fritzler marcó el mejor tiempo en la clasificación del Turismo Carretera



01:30.596

“No veníamos funcionando bien con Matías (Rossi), pero cada uno pone su granito de arena para ir desarrollando el auto, y por suerte tenemos el mismo feeling con el Camry. Sabíamos después de la prueba de Matías en La Plata que estábamos bien pero no quisimos decir nada para no quemarnos”, contó Fritzler en Campeones Radio y AM590 Continental.

Matías Rossi (Camry NG), que quedó segundo a 122/1000 de su compañero en el Pradecon Racing, consumó su mejor clasificación de la temporada 2025, superando el octavo lugar que había obtenido en Viedma.

Luego de tres fechas, Agustín Canapino (Camaro) volvió al “top 3” de clasificación, a 234/1000 de Fritzler. Por tercera vez en el año, el Titán se erigió en el mejor representante de Chevrolet, marca que para este fin de semana recibió tres beneficios reglamentarios que atañen al gurney (+5 mm), a la altura mínimo (-2 mm) y al peso mínimo (-15 kilos).

Mariano Werner.jpg Mariano Werner no tuvo un buen sábado. (Gentileza Juan Iribarren)

“Le agradezco a todos los chicos que se encargan del auto. Dimos un salto de calidad con la prueba y algunas características del circuito que se adaptaron bien al Camry. Hoy sin dudas que tenemos una excelente herramienta. Me parece que la categoría no necesitaba un cambio de reglamento. nuestro funcionamiento en particular no se debe a un cambio en la altura o el gurney. Hoy estamos en condición de ganar la carrera, así que tenemos que aprovecharlo”, dijo el de Del Viso que quedó a 122/1000 del líder.

“Lo felicito a Otto por su pole position y a Matías por su clasificación. Tengo un buen auto y espero estar en la pelea mañana. Los cambios fueron muy chiquitos y a la postre no alteraron mucho el panorama. Los Toyota supieron explotar su potencial y si no fuera por mi hubieran copado los puestos de podio. Para mañana se anuncia lluvia, así que todo puede pasar.”, dijo el piloto del Canning Motorsport, que terminó a 234/1000 del líder.

Nicolas Bonelli.jpg Buen trabajo para Nicolás Bonelli. (Gentileza Juan Iribarren)

El uruguayense Nicolás Bonelli con Ford quedó 12° a 658/1000 del líder. El paranaense Agustín Martínez ocupó el 15° lugar, mientras que Mariano Werner con el Ford ocupó un sorpresivo 34° posición a más de un segundo de la punta.

La clasificación definió el ordenamiento de las selectivas que se disputarán a partir de las 10.05. La primera batería tendrá en primera fila a Otto Fritzler (Toyota Camry) y Marcelo Agrelo (Toyota Camry). La segunda, en tanto, tendrá a Matías Rossi (Toyota Camry) y Valentín Aguirre (Chevrolet Camaro) liderando el pelotón. Mientras que la tercera contará con Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) y Christian Ledesma (Chevrolet Camaro), respectivamente.