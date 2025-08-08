Otro crimen barra: Murió "Cascarita" Ramírez tras ser baleado

Juan Domingo Ramírez pertenecía a la barra de Newell's, estuvo preso como miembro de Los Monos y fue atacado hace dos semanas.

El barra de Newell's Juan Domingo Ramírez , más conocido como Cascarita, e integrante de Los Monos, murió luego de permanecer dos semanas internado en estado crítico tras ser baleado. Se trata de un nuevo asesinato que encrudece la situación de los líderes de las hinchadas en la ciudad santafesina de Rosario.

Ramírez, de 51 años, estaba internado en grave estado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) desde el 22 de julio luego de ser atacado a tiros cuando salía de su casa por un hombre, que se hacía pasar como delivery, y que llegó hasta el lugar en moto.

Se constató que recibió un disparo en el cuello y en una de sus manos y, aunque por el momento no hay detenidos, los investigadores presumen que este ataque estuvo ligado a su vinculación con la banda narcocriminal Los Monos.

Aunque en este 2025 hubo un aumento en los crímenes en Rosario, número que había descendido tras la llegada del Plan Bandera, el asesinato de “Cascarita” tiene un trasfondo detrás ligado al narcotráfico, los homicidios, ataques y la embestidura por el liderazgo en Newell's.

Lo curioso es que a Ramírez le habían sacado el 19 de junio pasado la tobillera electrónica que poseía por una condena a más de cuatro años por venta de drogas. Sin embargo, los vecinos recuerdan haberlo visto caminar por las calles de la ciudad sin ningún impedimento.

CASCARITA RAMIREZ

¿Crimen narco?

Se supo además que tuvo diversas denuncias, causas y condenas en su contra por distintos casos relacionados a la narcocriminalidad. En noviembre del año pasado Rosario estuvo envuelta en el crimen de Andrés “Pillín” Bracamonte, líder de la barra de Rosario, quien fue emboscado a la salida de un partido del “Canalla”.

El histórico referente de Rosario Central había sido atacado en más de 29 oportunidades a lo largo de su carrera como líder de la barra y a fines del 2024 fue atacado a tiros junto con su compañero Daniel “Rana” Atardo.