Uno Entre Rios | Ovación | Ramírez

Otro crimen barra: Murió "Cascarita" Ramírez tras ser baleado

Juan Domingo Ramírez pertenecía a la barra de Newell's, estuvo preso como miembro de Los Monos y fue atacado hace dos semanas.

8 de agosto 2025 · 11:29hs
Otro crimen barra: Murió Cascarita Ramírez tras ser baleado

Otro crimen barra: Murió "Cascarita" Ramírez tras ser baleado
Otro crimen barra: Murió Cascarita Ramírez tras ser baleado

Otro crimen barra: Murió "Cascarita" Ramírez tras ser baleado

El barra de Newell's Juan Domingo Ramírez, más conocido como Cascarita, e integrante de Los Monos, murió luego de permanecer dos semanas internado en estado crítico tras ser baleado. Se trata de un nuevo asesinato que encrudece la situación de los líderes de las hinchadas en la ciudad santafesina de Rosario.

Ramírez, de 51 años, estaba internado en grave estado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) desde el 22 de julio luego de ser atacado a tiros cuando salía de su casa por un hombre, que se hacía pasar como delivery, y que llegó hasta el lugar en moto.

Ignacio Titi Barsanti estuvo en UNO hablando de su nuevo desafio. 

Ignacio Titi Barsanti otra vez con el overol de entrenador principal

Estudiantes ganó de local ante el equipo mendocino.

Estudiantes venció Independiente Rivadavia y es único puntero

Se constató que recibió un disparo en el cuello y en una de sus manos y, aunque por el momento no hay detenidos, los investigadores presumen que este ataque estuvo ligado a su vinculación con la banda narcocriminal Los Monos.

LEER MÁS: Violencia en el fútbol: una pelea entre hinchas en Brasil terminó con un barra muerto

Aunque en este 2025 hubo un aumento en los crímenes en Rosario, número que había descendido tras la llegada del Plan Bandera, el asesinato de “Cascarita” tiene un trasfondo detrás ligado al narcotráfico, los homicidios, ataques y la embestidura por el liderazgo en Newell's.

Lo curioso es que a Ramírez le habían sacado el 19 de junio pasado la tobillera electrónica que poseía por una condena a más de cuatro años por venta de drogas. Sin embargo, los vecinos recuerdan haberlo visto caminar por las calles de la ciudad sin ningún impedimento.

CASCARITA RAMIREZ

¿Crimen narco?

Se supo además que tuvo diversas denuncias, causas y condenas en su contra por distintos casos relacionados a la narcocriminalidad. En noviembre del año pasado Rosario estuvo envuelta en el crimen de Andrés “Pillín” Bracamonte, líder de la barra de Rosario, quien fue emboscado a la salida de un partido del “Canalla”.

El histórico referente de Rosario Central había sido atacado en más de 29 oportunidades a lo largo de su carrera como líder de la barra y a fines del 2024 fue atacado a tiros junto con su compañero Daniel “Rana” Atardo.

Ramírez crimen Barra Los Monos
Noticias relacionadas
San Lorenzo ganó de local y se trepó a lo más alto del campeonato.

San Lorenzo le ganó por la mínima a Vélez en el Nuevo Gasómetro

Boca le ofreció rescindir y Marcos Rojo lo aceptó.

Rojo aceptó la rescisión y se va de Boca

Gimnasia ganó en Mendoza.

Gimnasia de La Plata le ganó a Godoy Cruz en Mendoza

Argentina se recuperó, le ganó a Checa y dio un paso importante para la clasificación.

Argentina se recuperó, le ganó a Checa y dio un paso importante para la clasificación

Ver comentarios

Lo último

Shell aumentó sus combustibles un 1,5% promedio

Shell aumentó sus combustibles un 1,5% promedio

El Gobierno eliminó las retenciones a la minería

El Gobierno eliminó las retenciones a la minería

Estafa virtual que vacía las cuentas bancarias en segundos

Estafa virtual que vacía las cuentas bancarias en segundos

Ultimo Momento
Shell aumentó sus combustibles un 1,5% promedio

Shell aumentó sus combustibles un 1,5% promedio

El Gobierno eliminó las retenciones a la minería

El Gobierno eliminó las retenciones a la minería

Estafa virtual que vacía las cuentas bancarias en segundos

Estafa virtual que vacía las cuentas bancarias en segundos

Otro crimen barra: Murió Cascarita Ramírez tras ser baleado

Otro crimen barra: Murió "Cascarita" Ramírez tras ser baleado

$LIBRA: La Fiscalía remitió datos incompletos a Interpol y retrasa la investigación

$LIBRA: La Fiscalía remitió datos incompletos a Interpol y retrasa la investigación

Policiales
Policía: se otorgarán licencias anuales obligatorias al personal

Policía: se otorgarán licencias anuales obligatorias al personal

La defensa de Julián Christe recusó al juez por supuesta parcialidad

La defensa de Julián Christe recusó al juez por supuesta parcialidad

Balacera en Villa Huesito: un hombre fue detenido con un potente revólver

Balacera en Villa Huesito: un hombre fue detenido con un potente revólver

Adolescente fue detenido con bochitas de cocaína y quedó alojado en el Copnaf

Adolescente fue detenido con "bochitas" de cocaína y quedó alojado en el Copnaf

Murió la joven suboficial de la Policía

Murió la joven suboficial de la Policía

Ovación
Ignacio Titi Barsanti otra vez con el overol de entrenador principal

Ignacio Titi Barsanti otra vez con el overol de entrenador principal

San Lorenzo le ganó por la mínima a Vélez en el Nuevo Gasómetro

San Lorenzo le ganó por la mínima a Vélez en el Nuevo Gasómetro

Estudiantes venció Independiente Rivadavia y es único puntero

Estudiantes venció Independiente Rivadavia y es único puntero

Rojo aceptó la rescisión y se va de Boca

Rojo aceptó la rescisión y se va de Boca

Argentina se recuperó, le ganó a Checa y dio un paso importante para la clasificación

Argentina se recuperó, le ganó a Checa y dio un paso importante para la clasificación

La provincia
Extracción de arena en Aldea Brasilera: empresa debe frenar actividad hasta contar con certificado ambiental

Extracción de arena en Aldea Brasilera: empresa debe frenar actividad hasta contar con certificado ambiental

Entre Ríos acompañó el pedido para trasladar el feriado del 12 de octubre

Entre Ríos acompañó el pedido para trasladar el feriado del 12 de octubre

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: Argentina siempre me ha abrazado

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: "Argentina siempre me ha abrazado"

Suma de Voluntades busca apoyo para sostener el desayuno y la merienda

Suma de Voluntades busca apoyo para sostener el desayuno y la merienda

El plazo fijo se recalienta: bancos ya pagan hasta 39% anual para atraer ahorristas

El plazo fijo se recalienta: bancos ya pagan hasta 39% anual para atraer ahorristas

Dejanos tu comentario