Oscar Lenzi rompió el silencio y encendió el ventilador

“Cuando me fui, Patronato estaba en un momento económico excepcional, tengo el número de plata que había en el banco cuando dejé la institución, en realidad cuando me pegaron una patada en el orto”, expresó en el comienzo Lenzi.

“Hay que sumar que en ese momento se estaba cerrando la negociación de (Luis) Vázquez y tenían que ingresar 1.500.000 euros. Es decir que plata había y bastante. También puedo decir que el parqué del gimnasio, que se terminó de inaugurar hace unos días, estaba comprando en mi gestión. Fue una compra que se realizó con cheques fijos, es decir cuotas fijas y se terminó pagando nada con la inflación”, detalló.

Su nominación como candidato a la presidencia de Patronato

En otro momento, Lenzi contó que “hay un dato que es importante, como presidente no pude poner una persona en la comisión directiva de mi confianza. Si bien fui vicepresidente de Bicho (José Gómez) y Tito (Miguel Hollman), como caigo de presidente es por una desgracia, la muerte de Tito, una gran persona que amaba Patronato, pero cayó esa pandemia que se lo llevó”.

En la misma línea, añadió: “Había que enfrentarlo a (Sebastián) Bértoli, yo ya estaba trabajando para ser presidente y Tito vice, él me iba a acompañar porque estaba cansado. Pero cuando sale lo de Bértoli, le digo que no me sentía con confianza para pelear, básicamente porque es un ídolo del club, le dije de cambiar la fórmula a pesar del roce que yo tenía en Buenos Aires porque iba a las reuniones cada 15 días y conocía a todos. Entonces Tito de da la razón, cambiamos, pero a Tito se lo llevó la pandemia, ahí tuve que hacerme cargo de la candidatura, pero la comisión directiva ya había sido armada y no pude poner una sola persona de mi confianza”, subrayó.

Oscar Lenzi Patronato.jpg Oscar Lenzi asumió la presidencia de Patronato en 2021.

Luego siguió: “Ahí aparece, por ejemplo, Gea Sánchez que hoy es tesorero del club, ahora tenemos una vicepresidenta que no existe, hay que gente que no sabe de gestión, que no hace nada. A todos esos los puso Miguelito Hollman, cuando fallece su padre”.

Y citó un ejemplo: “En mi gestión, cuando quería hablar de algo, la secretaria de prensa obedece a Hollman y a Abdala, la verdad es que estuve muy solo en Patronato, luchando contra todos”.

Más adelante se refirió al momento de hablar de su reelección al frente de la institución de barrio Villa Sarmiento: “En dos años hice lo que no hizo nadie en el club, se hicieron un montón de cosas, pero no alcanzó para zafar del descenso. Cuando finalizaba la presidencia digo que quería seguir y nombrar gente de confianza. Fue ahí que se pusieron todos en contra mía, Hollman me bajó el pulgar y lo eligieron a Dante que era un fantasma hasta ahí, nunca hizo nada por Patronato y lo único que hacía era ocupar la silla en el palco para ver los partidos”, disparó.

A lo que anexó: “Él es abogado, pero puso un colega suyo pago, pero es tan cómodo que lo puso a su socio”.

El presente institucional de Patronato

Los audios enviados por Lenzi se extendieron un poco más y se refirió a otros directivos de Patrón. “El que maneja todo es Miguel Hollman, cree que el padre le dejó de herencia Patronato. Abdala es un instrumento de Hollman, está ahí por obediencia, pero como personas me saco el sombrero ante Abdala”, consigna Análisis Digital.

Y amplió: “Todos sabemos que a Hollman le sobra la plata, lejos está de tener problemas económicos. En mi caso nunca manejé plata en Patronato, siempre el tesorero y Gustavo fueron los encargados. Ellos se creen dueños de Patronato y se equivocan en muchas cosas. Cuando quise arreglar cosas que creía que estaban mal, el sistema se cruzó y me pegaron dos patadas en el orto”.

La camiseta de Patronato que solicitó Chiqui Tapia

En el último segmento, el ex presidente narró que “en el último tiempo a los viajes los hice solo. Pasaron muchas cosas desagradables en el último año”. Y contó una anécdota que dejó bien claro la relación que había con el resto de la comisión directiva: “En los últimos tiempos tenía que viajar a Buenos Aires y el Chiqui Tapia (presidente de AFA) me había comentado que le gustaba la camiseta de Patronato que usó en la Libertadores y la Sudamericana y que cuando fuera le llevara una”.

A lo que anexó: “Así fue que le digo a Gimena Gaitán que necesitaba una camiseta para llevarle, pasaron varios días y el día del viaje la camiseta no estaba. Antes de irme paso a buscar una que me había dejado en las oficinas del club, Cuando llego a mi casa la abro y era una de las viejas, no de las nuevas. Tenía el viaje ya y no tenía la casaca que me había pedido, me agarré una bronca bárbara. Fabio Vázquez me consiguió una y pude llevarle la camiseta a Tapia”.

Y finalizó: “Me tragué el sapo, no dije nada y fui a Buenos Aires con la camiseta”.