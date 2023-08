Oscar Lenzi aspira a otro mandato en Patronato

“Mañana (por hoy) viajaré a Buenos Aires a una reunión en AFA con la mesa directiva de la categoría. El jueves (por mañana) nos reuniremos en comisión directiva donde saldrán novedades sobre la Asamblea y todos los trámites que deberemos presentar. Si aparece una lista como alternativa, convocaremos a elecciones. Caso contrario, resolveremos internamente la renovación de autoridades”, relató Lenzi, en diálogo con La Mañana de La Red.

“Mi intención es seguir presidiendo esta comisión directiva”, subrayó el máximo directivo. “Si ponemos en la balanza las cosas buenas, las malas y las regulares hemos realizado un trabajo más que interesante en dos años de gestión. Me gustaría seguir porque los periodos presidenciales en Patronato son muy corto, de dos años. Si bien gran parte de esta comisión ya integraba la comisión anterior, hubo cambios en algunos cargos donde hay responsabilidades mayores. Me gustaría poder completar el periodo de cuatro años que es el permitido por estatuto”, aspiró.

A través de diferentes canales de comunicación el socio expresó cierta disconformidad con el manejo institucional de Lenzi. Algunos pares de comisión directiva también expresaron, off the récord, la intención de modificar la cabeza de la conducción. Al respecto, el presidente del Santo indicó que se siente acompañado por los restantes integrantes de comisión directiva.

patronato 2.jpg Oscar Lenzi se trazó nuevos objetivos para un hipotético nuevo mandato. Foto Diego Arias UNO Entre Ríos

“Existen distintas opiniones, hay divergencias, pero nada que se pueda subsanar. Lo mío es esta comisión directiva. El que piensa otra cosa sobre mi persona está totalmente equivocado. Me debo a este grupo de dirigentes y no es de ahora, sino desde que me convocó Miguel Hollman para acompañarlo en su presidencia. Estoy y me debo a este grupo de trabajo. Estoy con muchas ganas de seguir siendo la cabeza, pero con este grupo y no con otro equipo como indican algunas versiones alocadas que trascendieron”, aclaró.

Al momento de enumerar objetivos que se trazarán para un hipotético nuevo mandato, mencionó. “Queremos devolver a Patronato a Primera División”, apuntó. “Es una empresa difícil, pero no imposible. Un panorama fue cuando ascendimos en 2015. Hoy hay 37 equipos buscando por dos ascensos. Se abrió muchísimo la competencia y tiene que ir acompañada de una administración férrea, como la que tiene Patronato, una buena gestión, no equivocarte con la contratación de los jugadores. Patronato está en condiciones en todos esos aspectos porque ha trabajado mucho en el seguimiento de todos los equipos de la categoría y se tienen ciertas líneas para, en un próximo período, reforzar el equipo en caso de no conseguir el ascenso esta temporada”, añadió.

Luego agregó: “El próximo paso en cuanto infraestructura sería pensar en una cancha de césped sintético para poder trabajar más cómodos durante más horas. También evaluaremos la posibilidad de adquirir un nuevo predio deportivo. Hay muchas cosas que se deben tratar en comisión directiva, teniendo en cuenta que la prioridad siempre será el fútbol porque es la disciplina que está haciendo grande a Patronato como institución”, puntualizó.

“Desde lo edilicio hemos dejado al club en óptimas condiciones. Faltan algunos retoques en la cancha como mejorar el drenaje del campo de juego. Después de la caótica lluvia que nos arruinó en varios conceptos se ha ido mejorando poco a poco y hoy el campo de juego se encuentra nueve puntos. Asimismo apuntaremos a realizar nuevos drenajes para cuando se presente otro diluvio como el que nos impidió jugar de local en casa ante Olimpia de Paraguay. No será una tarea difícil, pero lo vamos afrontar”, se comprometió.

Por último, Lenzi mencionó que no tomará como un fracaso no cristalizar el objetivo deportivo trazado a inicios de año: recuperar la plaza en la elite del fútbol argentino. En este sentido aclaro que, en caso no obtener el premio mayor, será considerado como un año aprendizaje.

“Ningún equipo, salvo River, pudo ascender inmediatamente después de haber descendido. Tigre tuvo que pagar dos años el derecho de estar en la B. Es una categoría muy difícil, muy competitiva, A principio de temporada tuvimos que afrontarla con otra competencia. Eso nos llevó a jugar cada cuatro días y a viajar por el continente. Recién ahora estamos en el tramo final jugando como todos los demás. Por eso no considero como un fracaso si no ascendemos este año, sino que lo tomamos como un aprendizaje para el próximo campeonato”, concluyó,