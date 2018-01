Olimpia comienza su pretemporada de cara al Torneo Federal de Básquet

Olimpia pone primera con su pretemporada este lunes, a partir de las 19. El equipo dirigido por Santiago Pipi Vesco debe prepararse de la mejor manera para afrontar la segunda mitad del Torneo Federal de Básquet luego de una floja primera parte donde sólo cosechó dos victorias.





Vesco, dialogó con UNO en la previa al arranque de la pretemporada y fue muy autocrítico con la realidad del equipo. "No fue buena la primera parte del torneo y por eso tenemos mucho para mejorar en esta segunda mitad, tanto en ataque como en defensa", mencionó.









olimpia2.jpg Foto UNO / Mateo Oviedo









En relación a los objetivos del tiempo de preparación, manifestó que no se planifica ningún amistoso por el momento y que la idea es "tratar de poner bien al equipo en lo físico y basquetbolístico para mejorar nuestro juego en el torneo". Además rescató que por el momento "no hay jugadores lesionados".





El Torneo Federal, para el Azulgrana se retomará el próximo viernes 26 de enero cuando desde las 22 visite a Unión de Goya buscando, no solamente volver al triunfo que no consigue hace cuatro partidos, si no también lograr la primera victoria en condición de visitante.













MERCADO DE PASES. Para esta segunda parte, el CAO no contará con Gustavo Souto por decisión deportiva de la Comisión Directiva y Cuerpo Técnico. Sobre esto, Pipi contó que "están buscando un reemplazante en ese puesto".





olimpia1.jpg Foto UNO / Mateo Oviedo





Hace unos días atrás surgió el nombre del ala pivote de 24 años, Emmanuel Beltrán, quien se llegó a confirmar como refuerzo. Sin embargo, el técnico de Olimpia confirmó a UNO que la llegada del jugador "se complicó por cuestiones de tiempo con el pase y por el momento no va a ser parte del equipo".





"Por ahora solamente buscamos un reemplazante para Souto. Para traer otro jugador deberíamos cortar a alguien del plantel actual". "Todo es para evaluar pero, por ahora, seguiremos con este mismo plantel que, considero tiene potencial para mejorar", finalizó el DT.





olimpia3.jpg Foto: Prensa Olimpia. Plantel de semestre 2017.