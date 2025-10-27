Uno Entre Rios | Ovación | Tribunal de Disciplina

Oficial: el Tribunal de Disciplina le da por ganado el partido a Deportivo Madryn ante Gimnasia de Jujuy

El organismo se pronunció en favor de Deportivo Madryn tras la suspensión de la ida del partido del Reducido. Quedó 3 a 0 a favor del Aurinegro.

27 de octubre 2025 · 19:30hs
El Tribunal de Disciplina falló a favor de Deportivo Madryn y le da por ganado el partido de ida ante Gimnasia de Jujuy por el Reducido de la Primera Nacional. Se da tras la suspensión del encuentro por amenazas al cuerpo arbitral encabezado por Lucas Comesaña.

Luego de varios días de debate al respecto, el órgano definió darle por ganado el encuentro a Madryn, en un fallo que terminó de tomar forma en las últimas horas.

De esta manera, el encuentro de ida no se reanudará, quedará con la ventaja por 3-0 de Deportivo Madryn y deberán disputar la vuelta el domingo 2 de noviembre desde las 16:00 en el Estadio Abel Sastre. En dicho encuentro, el Lobo deberá revertir la ventaja si quiere seguir con chances de avanzar camino al segundo ascenso a la Liga Profesional.

En los días anteriores, el Tribunal de Disciplina recibió el informe del árbitro Lucas Comesaña, quién apuntó a supuestas amenazas de muerte recibidas por miembros del club local. También el descargo del club de Jujuy, que solicitó "la reanudación del encuentro en el estadio '23 de Agosto' a puertas cerradas" y costeando "gastos de traslado y estadía del club rival".

La cronología de la suspensión de Gimnasia de Jujuy - Deportivo Madryn

El encuentro, que se disputó el domingo 19 de octubre, tuvo actividad en sus primeros 45 minutos, donde el "Lobo" jujeño ganaba por 1-0. En el entretiempo, el árbitro Lucas Comesaña denunció amenazas de muerte.

El juez anunció que el motivo de la suspensión del partido se debió a que no contaba con las garantías de seguridad necesarias para reanudar el encuentro. En una entrevista televisiva, Comesaña reconoció: "Suspendí el partido por cosas que no deben pasar. No quiero reaccionar", en una entrevista con TyC Sports.

"Es la primera vez que me sucede este episodio. La amenaza fue hacia los cuatro (jueces). Primero hacia el cuarto, después a todos, y puntualmente al cuarto y a mí", agregó sobre las amenazas.

