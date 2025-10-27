Uno Entre Rios | Ovación | Capibá

Capibá lanzó un bono contribución para viajar a las semifinal del Torneo Provincial

Capibá puso a la venta un bono contribución para ayudar a solventar los gastos del viaje a Gualeguaychú, donde este domingo jugará con Central Entrerriano.

27 de octubre 2025 · 21:19hs
Capibá sueña con consagrarse en el certamen.

Capibá sueña con consagrarse en el certamen.

Este domingo se disputarán las semifinales del Torneo Provincial que organiza la Unión Entrerriana de Rugby (UER). Uno de los enfrentamientos de la Copa de Oro será el que protagonizarán en Gualeguaychú el local, Central Entrerriano, y Capibá RC de Paraná.

Para solventar los gastos del viaje a la Ciudad del Carnaval, desde la entidad Amarilla lanzaron a la venta un bono contribución, al valor de 3.000 pesos. El mismo puede ser adquirido contactándose a través de las redes sociales del club paranaense y abonado al alias crc.2025.

