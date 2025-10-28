Diego Santilli cumplió su promesa de pelarse

El ganador de la elección bonaerense de este domingo cumplió con la promesa que había hecho en un canal de streaming.

El diputado nacional y flamante ganador de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, cumplió este lunes por la noche la promesa de cortarse el pelo que había asumido la semana pasada en el programa del libertario Gordo Dan.

“Si el domingo ganamos, nos pelamos todos”, propuso Santilli días atrás al participar de La Misa, el programa conducido por Daniel Parisini.

Tras aclarar que la apuesta se refería a la elección bonaerense, el diputado del Pro y el Gordo Dan se dieron la mano y acordaron que, en caso de victoria, cumplirían el compromiso este lunes en vivo, en el mismo programa de streaming.

Este lunes por la mañana, al ser consultado al respecto, Santilli confirmó en declaraciones radiales que cumpliría con lo pactado. “Asumí un compromiso y lo voy a tener que cumplir. Tendremos que ver cuál es el tamaño del corte, pero el compromiso lo cumplo. Voy a tener que cortarme el pelo”, aseguró.

Promesa cumplida

Y lo hizo anoche en el programa que se emite por la señal de streaming Carajo. Hasta allí llegó a bordo de “La Santileta”, la camioneta con la que ha recorrido varias campañas electorales, acompañado por su compañero de bancada Cristian Ritondo.

Lo esperaban el conductor de La Misa, el Gordo Dan, y sus colaboradores, entre ellos el influencer Mariano Pérez, todos comprometidos también a pelarse como Santilli.

En el estudio estaban presentes la flamante diputada nacional electa Karen Reichardt y el subsecretario de Asuntos Universitarios, Alejandro Álvarez. Santilli ratificó su disposición a cumplir con la promesa, tras lo cual irrumpió el Tano Figaro, reconocido peluquero de famosos, entre ellos integrantes de la Selección Argentina de fútbol.

“Estoy un poco grande para el rapaje”, expresó Santilli con tono de susto. “¿Estás más nervioso ahora que anoche, cuando se contaban los votos?”, le preguntaron.

Embed “Santilli”Porque cumplió su promesa de campaña y se peló. pic.twitter.com/K4C2aHHfnv — Un poco de tendencias (@unpocotendencia) October 28, 2025

Las primeras pasadas de máquina estuvieron a cargo de Parisini, que cortó partes del costado derecho de Santilli. Luego Reichardt hizo lo propio en otras zonas de la cabeza del diputado reelecto, y finalmente el peluquero profesional completó el corte.

Cabe consignar que el corte no fue al ras, pero sí quedó bien corto. Luego, conforme a la promesa hecha días atrás, comenzaron a desfilar por el sillón del peluquero todos los integrantes del equipo de La Misa, comenzando por el Gordo Dan. La rutina fue la misma para todos: Reichardt iniciaba el corte y el Tano Figaro lo concluía. Todos fueron pelados al ras, entre gritos desmesurados.