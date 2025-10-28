Uno Entre Rios | El País | Diego Santilli

Diego Santilli cumplió su promesa de pelarse

El ganador de la elección bonaerense de este domingo cumplió con la promesa que había hecho en un canal de streaming.

28 de octubre 2025 · 07:15hs
Diego Santilli cumplió su promesa de pelarse

El diputado nacional y flamante ganador de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, cumplió este lunes por la noche la promesa de cortarse el pelo que había asumido la semana pasada en el programa del libertario Gordo Dan.

“Si el domingo ganamos, nos pelamos todos”, propuso Santilli días atrás al participar de La Misa, el programa conducido por Daniel Parisini.

elecciones 2025: diego santilli admitio que fue una campana dificil

Elecciones 2025: Diego Santilli admitió que fue "una campaña difícil"

Otro femicidio. Un oficial de la Policía de Misiones asesinó a su exnovia, se tiroteó con sus propios compañeros y transmitió en vivo el momento en que se quitó la vida.

Femicidio en Misiones: policía mató a exnovia y se quitó la vida

Tras aclarar que la apuesta se refería a la elección bonaerense, el diputado del Pro y el Gordo Dan se dieron la mano y acordaron que, en caso de victoria, cumplirían el compromiso este lunes en vivo, en el mismo programa de streaming.

Este lunes por la mañana, al ser consultado al respecto, Santilli confirmó en declaraciones radiales que cumpliría con lo pactado. “Asumí un compromiso y lo voy a tener que cumplir. Tendremos que ver cuál es el tamaño del corte, pero el compromiso lo cumplo. Voy a tener que cortarme el pelo”, aseguró.

Promesa cumplida

Y lo hizo anoche en el programa que se emite por la señal de streaming Carajo. Hasta allí llegó a bordo de “La Santileta”, la camioneta con la que ha recorrido varias campañas electorales, acompañado por su compañero de bancada Cristian Ritondo.

Lo esperaban el conductor de La Misa, el Gordo Dan, y sus colaboradores, entre ellos el influencer Mariano Pérez, todos comprometidos también a pelarse como Santilli.

En el estudio estaban presentes la flamante diputada nacional electa Karen Reichardt y el subsecretario de Asuntos Universitarios, Alejandro Álvarez. Santilli ratificó su disposición a cumplir con la promesa, tras lo cual irrumpió el Tano Figaro, reconocido peluquero de famosos, entre ellos integrantes de la Selección Argentina de fútbol.

“Estoy un poco grande para el rapaje”, expresó Santilli con tono de susto. “¿Estás más nervioso ahora que anoche, cuando se contaban los votos?”, le preguntaron.

LEER MÁS: Tras la victoria electoral, Javier Milei solo hará ajustes obligados en su Gabinete

Embed

Las primeras pasadas de máquina estuvieron a cargo de Parisini, que cortó partes del costado derecho de Santilli. Luego Reichardt hizo lo propio en otras zonas de la cabeza del diputado reelecto, y finalmente el peluquero profesional completó el corte.

Cabe consignar que el corte no fue al ras, pero sí quedó bien corto. Luego, conforme a la promesa hecha días atrás, comenzaron a desfilar por el sillón del peluquero todos los integrantes del equipo de La Misa, comenzando por el Gordo Dan. La rutina fue la misma para todos: Reichardt iniciaba el corte y el Tano Figaro lo concluía. Todos fueron pelados al ras, entre gritos desmesurados.

Diego Santilli promesa pelado
Noticias relacionadas
Tras la victoria en las elecciones, el dólar oficial comenzó la semana en baja.

Tras la victoria en las elecciones, el dólar oficial comenzó la semana en baja

Graf fue sobreseído en la causa por encubrimiento del crimen de Diego Fernández, desaparecido hace 40 años

Crimen de Diego Fernández: Cristian Graf fue sobreseído

Máximo Kirchner mostró su incomodidad durante el discurso de Kicillof.

Máximo Kirchner mostró su incomodidad durante el discurso de Kicillof

Tragedia en Misiones se ocasionó tras la colisión de un auto con un colectivo

Tragedia en Misiones: se confimó que el conductor del auto que chocó al colectivo iba alcoholizado

Ver comentarios

Lo último

Irlanda: quién es la nueva presidenta de Izquierda Catherine Connolly

Irlanda: quién es la nueva presidenta de Izquierda Catherine Connolly

Liga Paranaense: se juega el grueso de la 11ª fecha

Liga Paranaense: se juega el grueso de la 11ª fecha

Femicidio en Misiones: policía mató a exnovia y se quitó la vida

Femicidio en Misiones: policía mató a exnovia y se quitó la vida

Ultimo Momento
Irlanda: quién es la nueva presidenta de Izquierda Catherine Connolly

Irlanda: quién es la nueva presidenta de Izquierda Catherine Connolly

Liga Paranaense: se juega el grueso de la 11ª fecha

Liga Paranaense: se juega el grueso de la 11ª fecha

Femicidio en Misiones: policía mató a exnovia y se quitó la vida

Femicidio en Misiones: policía mató a exnovia y se quitó la vida

Inicia el juicio contra el ex-futbolista de Patronato Diego García

Inicia el juicio contra el ex-futbolista de Patronato Diego García

Copa Sudamericana: Atlético Mineiro e Independiente del Valle definen el primer finalista

Copa Sudamericana: Atlético Mineiro e Independiente del Valle definen el primer finalista

Policiales
Falleció la nena de dos años que había caído a una pileta

Falleció la nena de dos años que había caído a una pileta

Mansilla: dos heridos de gravedad tras el despiste de una camioneta sobre ruta 12

Mansilla: dos heridos de gravedad tras el despiste de una camioneta sobre ruta 12

Paraná: lo filmaron robando un secarropas en barrio El Sol y terminó detenido

Paraná: lo filmaron robando un secarropas en barrio El Sol y terminó detenido

Amparo ambiental por chatarrería en Paraná: habrá una audiencia

Amparo ambiental por chatarrería en Paraná: habrá una audiencia

El abogado de Tavi Celis habló de un uso político del operativo antidrogas

El abogado de Tavi Celis habló de un "uso político" del operativo antidrogas

Ovación
Liga Paranaense: se juega el grueso de la 11ª fecha

Liga Paranaense: se juega el grueso de la 11ª fecha

Copa Sudamericana: Atlético Mineiro e Independiente del Valle definen el primer finalista

Copa Sudamericana: Atlético Mineiro e Independiente del Valle definen el primer finalista

El Turismo Carretera hará rugir sus motores en el Parque Urquiza

El Turismo Carretera hará rugir sus motores en el Parque Urquiza

Oficial: el Tribunal de Disciplina le da por ganado el partido a Deportivo Madryn ante Gimnasia de Jujuy

Oficial: el Tribunal de Disciplina le da por ganado el partido a Deportivo Madryn ante Gimnasia de Jujuy

El Turismo Carretera llega a Paraná para la tercera fecha de la Copa de Oro

El Turismo Carretera llega a Paraná para la tercera fecha de la Copa de Oro

La provincia
Emiliano, el fotógrafo que inició en Paraná una cadena de favores

Emiliano, el fotógrafo que inició en Paraná una cadena de favores

Esta tarde comienza el escrutinio definitivo de las elecciones legislativas

Esta tarde comienza el escrutinio definitivo de las elecciones legislativas

Loable labor de la ONG No Más T.A.S: rescata y les da una nueva oportunidad a los caballos

Loable labor de la ONG No Más T.A.S: rescata y les da una nueva oportunidad a los caballos

IAPV: nuevos sorteos de créditos individuales para viviendas del programa Ahora tu Hogar

IAPV: nuevos sorteos de créditos individuales para viviendas del programa Ahora tu Hogar

Nadia Burgos: La polarización no borró a la izquierda

Nadia Burgos: "La polarización no borró a la izquierda"

Dejanos tu comentario