IAPV: nuevos sorteos de créditos individuales para viviendas del programa Ahora tu Hogar

El IAPV se informó que hasta el 30 de octubre habrá tiempo para inscribirse y participar en los sorteos de créditos del programa provincial Ahora Tu Hogar.

27 de octubre 2025 · 19:19hs
El IAPV informó que habrá sorteos de créditos individuales para viviendas del programa Ahora tu Hogar. 

El IAPV informó que habrá sorteos de créditos individuales para viviendas del programa Ahora tu Hogar. 

Hasta el 30 de octubre, los interesados podrán inscribirse para participar en los sorteos de créditos individuales destinados a la construcción, ampliación y terminación de viviendas en terreno propio.

Esta operatoria forma parte del programa provincial Ahora Tu Hogar, del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV).

IAPV informa

Según precisó el organismo provincial, el 31 de octubre se publicarán los padrones provisorios; y el listado definitivo será dado a conocer el 7 de noviembre, a las 11, en la página web del IAPV www.iapv.gob.ar.

Los aspirantes deberán validar los DNI y actualizar los datos socioeconómicos de los integrantes del grupo familiar en el Registro de Demanda Habitacional.

Por último, se anunció que los sorteos se llevarán a cabo el lunes 10 de noviembre, a las 10, en la sede del IAPV, acto que será fiscalizado por la Escribanía Mayor de Gobierno y transmitido en vivo por internet.

Más datos sobre los créditos

Al respecto, el presidente del IAPV, Manuel Schönhals señaló que “el sorteo de créditos individuales destinados a la construcción, ampliación y terminación de viviendas en terreno propio es un hecho de suma importancia, ya que la casa es la máxima protección que una persona tiene para sí y para sus hijos y fortalece la unión de los lazos familiares, mejorando las condiciones de vida de los habitantes”.

Indicó que "estamos dando un paso más con soluciones habitacionales. Nuestro trabajo y compromiso es transformar las realidades de las familias entrerrianas, cumpliendo el sueño de la vivienda propia".

IAPV sorteos Créditos programa Ahora tu hogar
