Esta tarde comienza el escrutinio definitivo de las elecciones legislativas

Este martes a las 18 comienza en Paraná el escrutinio definitivo de las elecciones legislativas, que confirmará oficialmente los resultados.

28 de octubre 2025 · 08:14hs
La tarde de este martes, a las 18, dará inicio el escrutinio definitivo de votos de las elecciones legislativas realizadas el pasado domingo. La tarea se llevará a cabo en la Secretaría Electoral Nacional del distrito Entre Ríos, ubicada en Urquiza 840, Paraná.

De acuerdo con el escrutinio provisorio, la Alianza La Libertad Avanza se posicionó como la fuerza más votada con un 52,93% de los sufragios. En segundo lugar se ubicó Fuerza Entre Ríos, con un 34,37%, mientras que el Partido Socialista alcanzó el 3,65%.

Escrutinio defintivo

Cabe recordar que el escrutinio provisorio constituye el primer conteo de votos realizado al cierre de la jornada electoral, pero no tiene validez legal, ya que se basa en los datos de los telegramas confeccionados por las autoridades de mesa.

Por el contrario, el escrutinio definitivo, que se inicia 48 horas después de los comicios, se realiza a partir de las actas oficiales de cada mesa y es el que determina los resultados oficiales y la distribución de cargos.

Desde la Secretaría Electoral aclararon que este proceso abarca todas las mesas habilitadas y es el único con carácter legal. A diferencia del provisorio, el definitivo es realizado exclusivamente por la Justicia Electoral, que verifica y valida la información contenida en cada acta firmada por las autoridades y fiscales partidarios.

escrutinio legislativas Elecciones 2025
