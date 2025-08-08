Uno Entre Rios | Ovación | Nicolás Bonelli

Nicolás Bonelli confiado para el Desafío de las Estrellas

Este domingo se corre la carrera de larga duración en San Juan - Villicum. El uruguayense Nicolás Bonelli buscará sumar fuerte.

8 de agosto 2025 · 18:47hs
Nicolás Bonelli marcha 14° en el torneo a solo dos posiciones de ingresar a la Copa de Oro.

Nicolás Bonelli marcha 14° en el torneo a solo dos posiciones de ingresar a la Copa de Oro.

El Turismo Carretera se prepara para lo que será su novena fecha de la temporada 2025, este próximo fin de semana en el autódromo de Villicum con el Desafío de las Estrellas. La competencia en suelo sanjuanino completará el certamen de carrera especiales y será la antesala al cierre de la Etapa Regular, pactado para el 24 de agosto en Buenos Aires. El uruguayense Nicolás Bonelli va en busca de un buen resultado en la carrera de larga duración.

Nicolas Bonelli.jpg
Nicol&aacute;s Bonelli con buenas perspectivas para San Juan.

Nicolás Bonelli con buenas perspectivas para San Juan.

Con la atención de los hermanos Álvarez en el Ford Mustang, Bonelli se enfoca en conseguir una prestación equilibrada durante la competencia de Turismo Carretera que se realizará en el Circuito Internacional de San Juan – Villicum, en la localidad de Albardón.

Con el aporte de Melany Detzel, las Panteritas volvieron a ganar en el Mundial U21

Con el aporte de Melany Detzel, las Panteritas volvieron a ganar en el Mundial U21

Mariano Werner sin margen de error para la próxima fecha.

Mariano Werner: "Perdimos más de 60 puntos que nos metían en la Copa de Oro"

La denominada competencia Desafío de las Estrellas tendrá su clásico orden de largada de acuerdo a las posiciones del rá

nking 2025 (divididos en tres grupos) y en la carrera de 50 vueltas deberán cumplir con una detención para cambios de neumáticos y otra para recargar combustible.

“Me gusta. La cantidad de vueltas le da el ingrediente especial y la libertad en la carga de la nafta será otro condimento. Debemos practicar con el equipo y estar bien. Veremos cómo sale todo desde mañana –por el sábado–”, le manifestó el piloto de Concepción del Uruguay a Campeones, en viaje hacia San Juan.

Al referirse sobre la estrategia para afrontar la prueba, Bonelli destacó: “Veremos vuelta a vuelta, y todo dependerá si no ingresa algún Pace Car. Todo eso lo iremos evaluando en la pista”.

Según los cálculos hechos por los ingenieros, el consumo de combustible a ritmo de carrera se estima en 3,2 litros y en caso de una neutralización el mismo mermaría a 2,7 litros por cada vuelta de 4.254 metros.

Cómo será la fecha en San Juan

Tal como se dio en los últimos años, el Desafío de las Estrellas modifica el formato deportivo habitual que tiene un evento del TC. La clasificación resulta por sorteo y la obligatoriedad de hacer dos paradas obligan a que la actividad del sábado y el domingo sea diferente a lo acostumbrado.

La acción comenzará el sábado con los entrenamientos. El primero será de una hora, dividido en una salida de 20 minutos para cada Grupo (A, B y C) y luego de cada sesión, los grupos contarán con una prueba de funcionamiento de 10 minutos, donde podrán ensayar las detenciones en boxes. Por su parte, la segunda tanda libre será de solo dos grupos y de 40 minutos de duración, sin posterior test.

Al ser un evento especial, el domingo no comenzará con las series y lo único a realizarse será la final, la cual tendrá una extensión de 50 vueltas o un máximo de 95 minutos. Este Desafío de las Estrellas es el más largo de todas las ediciones, ya que cinco se corrieron a 35 giros, uno a 36 y otro a 38.

Nicolás Bonelli San Juan Turismo Carretera
Noticias relacionadas
Marcos Rojo será nuevo jugador de Racing

Marcos Rojo será refuerzo de Racing tras su salida de Boca

noche de clasico por la liga provincial

Noche de clásico por la Liga Provincial

Argentina quedó eliminada de los Juegos Mundiales tras caer ante Japón.

Argentina quedó eliminada de los Juegos Mundiales tras caer ante Japón

Otro crimen barra: Murió Cascarita Ramírez tras ser baleado

Otro crimen barra: Murió "Cascarita" Ramírez tras ser baleado

Ver comentarios

Lo último

Paraná: tras los allanamientos en barrio Mosconi II encontraron bochitas de cocaína

Paraná: tras los allanamientos en barrio Mosconi II encontraron bochitas de cocaína

Con el aporte de Melany Detzel, las Panteritas volvieron a ganar en el Mundial U21

Con el aporte de Melany Detzel, las Panteritas volvieron a ganar en el Mundial U21

Mariano Werner: Perdimos más de 60 puntos que nos metían en la Copa de Oro

Mariano Werner: "Perdimos más de 60 puntos que nos metían en la Copa de Oro"

Ultimo Momento
Paraná: tras los allanamientos en barrio Mosconi II encontraron bochitas de cocaína

Paraná: tras los allanamientos en barrio Mosconi II encontraron bochitas de cocaína

Con el aporte de Melany Detzel, las Panteritas volvieron a ganar en el Mundial U21

Con el aporte de Melany Detzel, las Panteritas volvieron a ganar en el Mundial U21

Mariano Werner: Perdimos más de 60 puntos que nos metían en la Copa de Oro

Mariano Werner: "Perdimos más de 60 puntos que nos metían en la Copa de Oro"

Nicolás Bonelli confiado para el Desafío de las Estrellas

Nicolás Bonelli confiado para el Desafío de las Estrellas

Marcos Rojo será refuerzo de Racing tras su salida de Boca

Marcos Rojo será refuerzo de Racing tras su salida de Boca

Policiales
Escuela De la Baxada: inician causa por dos menores que exhibían armas en redes sociales

Escuela De la Baxada: inician causa por dos menores que exhibían armas en redes sociales

Paraná: choque en el centro provoca demoras

Paraná: choque en el centro provoca demoras

Policía: se otorgarán licencias anuales obligatorias al personal

Policía: se otorgarán licencias anuales obligatorias al personal

La defensa de Julián Christe recusó al juez por supuesta parcialidad

La defensa de Julián Christe recusó al juez por supuesta parcialidad

Balacera en Villa Huesito: un hombre fue detenido con un potente revólver

Balacera en Villa Huesito: un hombre fue detenido con un potente revólver

Ovación
Mariano Werner: Perdimos más de 60 puntos que nos metían en la Copa de Oro

Mariano Werner: "Perdimos más de 60 puntos que nos metían en la Copa de Oro"

Con el aporte de Melany Detzel, las Panteritas volvieron a ganar en el Mundial U21

Con el aporte de Melany Detzel, las Panteritas volvieron a ganar en el Mundial U21

Marcos Rojo será refuerzo de Racing tras su salida de Boca

Marcos Rojo será refuerzo de Racing tras su salida de Boca

Nicolás Bonelli confiado para el Desafío de las Estrellas

Nicolás Bonelli confiado para el Desafío de las Estrellas

Argentina quedó eliminada de los Juegos Mundiales tras caer ante Japón

Argentina quedó eliminada de los Juegos Mundiales tras caer ante Japón

La provincia
Paraná: tras los allanamientos en barrio Mosconi II encontraron bochitas de cocaína

Paraná: tras los allanamientos en barrio Mosconi II encontraron bochitas de cocaína

Falleció el Cardenal Estanislao Esteban Karlic

Falleció el Cardenal Estanislao Esteban Karlic

La Municipalidad de Paraná finalizó la reparación de una cañería en San Agustín

La Municipalidad de Paraná finalizó la reparación de una cañería en San Agustín

Nueva oportunidad de entrenamiento laboral

Nueva oportunidad de entrenamiento laboral

Paraná: se convocó a comercios a sumarse a la tarjeta de beneficios para estudiantes universitarios

Paraná: se convocó a comercios a sumarse a la tarjeta de beneficios para estudiantes universitarios

Dejanos tu comentario