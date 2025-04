Nicolás Bonelli celebra su buen presente en el TC

Además, la alegría fue completa para los hermanos de Concepción del Uruguay porque el triunfo de Tomás Ricciardi en TC Pista los tuvo como protagonistas ya que le proveen del motor al Ford.

“Fue un gran fin de semana después de un podio que tenía en Olavarría y este quinto puesto es el segundo mejor resultado. Contento porque volvimos a los primeros planos, pudimos cerrar un fin de semana porque en las primeras tres carreras del año veníamos con resultados parciales muy buenos, pero no podíamos terminar de cerrar el día domingo. Con este resultado se sumaron buenos puntos para el campeonato”, expresó a Ovación.

El buen andar del auto no es novedad porque el entrerriano valoró los resultados parciales que tuvo en esta primera parte del año. “En Viedma llegamos en puesto 13, pero el auto siempre estuvo ahí entre los 20, fuimos trabajando, en El Calafate tuvimos un gran resultado en clasificación y la serie, pero en la final por una goma no se pudo dar el resultado final. Después fuimos a Neuquén, donde largábamos en el puesto 12 y la final como todos saben no se corrió. Ahora lo pudimos redondear en esta carrera especial, siempre estuvimos a 3 o 4 décimas de la punta, lo cual es importante porque hoy la paridad de la categoría es infernal, hay 35 autos en un segundo y cualquiera de esos 35 puede ganar en cualquier carrera. Estando en este nivel podemos ser grandes protagonistas”, dijo.

La carrera del domingo contó con la carga de combustible por lo que fue fundamental la gestión que podía realizar el equipo en boxes. “Tenía inferencia el funcionamiento del equipo en el resultado final y se trabajó muy bien. Si bien no fuimos los más rápidos fue porque había dos autos parados a la hora de salir, tuvimos que perder un poco de tiempo ahí y eso no se vio reflejado en pista porque volvimos a salir en el mismo lugar”, expresó.

El piloto de 41 años valoró el buen potencial del conjunto y consultado sobre el ritmo del auto contó: “No habíamos podido ver mucho el tema del ritmo del auto por lo de El Calafate y la que no se corrió en Neuquén. El ritmo era una incógnita, solo habíamos corrido en Viedma, donde después el auto había pegado un salto importante y bueno ahora lo corroboramos de que el ritmo es muy bueno. Si bien nos falta seguir trabajando para pelear por el podio porque hicieron una pequeña diferencia los de adelantes, creo que el ritmo se mantuvo excelente y hay que seguir trabajando por ese camino”.

Los objetivos de Nicolás Bonelli

En su 13° temporada dentro del TC Bonelli se afianza en la posibilidad de concretar su primer triunfo, además de ingresar entre los 12 para pelear por la Copa de Oro. “Siempre el objetivo de todos los pilotos de inicio de campeonato es el mismo, poder entrar entre los 12 y este año también nos planteamos tener nuestra primera victoria que la estamos buscando hace mucho tiempo. No veníamos por un buen camino y ahora creo que hemos encontrado el auto, estamos cerca, hay que seguir trabajando, sabemos lo difícil que es ganar en el Turismo Carretera. De 57 autos gana uno solo, se tienen que dar muchas cosas, pero creo que vamos por el buen camino”, se sinceró.

Actualmente Bonelli se ubica en el 9° lugar en el campeonato, pero la paridad del TC lo demuestra que en solo nueve puntos hay ocho pilotos encerrados. “Es impresionante la paridad que hay, eso se debe a la cantidad de autos, la cantidad de autos de calidad, con los chicos que han subido de las categorías inferiores que están a la altura de cualquiera hoy en día. La próxima va a ser la quinta fecha vamos a llegar a la mitad de la Etapa Regular y lo importante es no parar. Debemos seguir con este rendimiento que nos permita llegar a la fecha 10 con ese objetivo que es estar entre los 12”, indicó.

En pocos más de dos semanas el TC tendrá su continuidad en Termas de Río Hondo y al respecto analizó: “Es uno de los circuitos más lindo del país, a todos los pilotos nos gusta competir ahí. Cada circuito es distinto, hemos andado por circuitos trabados, por circuitos rápidos y el auto viene funcionando bien, las expectativas son buenas para Termas”, expresó.

Bonelli volvió a ponderar el buen momento del auto con un trabajo en conjunto con el equipo de los Hermanos Álvarez en Chacabuco, donde está el Mustang. “Este auto nos llevó algo de 6 o 7 meses el armado, es todo completamente nuevo, nació bien. Estamos contentos con todo ese esfuerzo que se hizo por el armado del auto junto con el mantenimiento que hacen los chicos de los Hermanos Álvarez estamos funcionando muy bien”, contó el uruguayense que junto a su hermano le provisionan la motorización, además de Ricciardi, en TC a Josito Di Palma y Emiliano Spataro.