Nicolás Agasse: "Queremos potenciar las inferiores del club"

UNO dialogó con Nicolás Agasse tras confirmarse su regreso. El experimentado base, una de las figuras más destacadas del básquetbol paranaense, volvió al club de sus amores, donde se crió como jugador. En esta entrevista exclusiva, Agasse habló sobre su decisión de regresar al club, sus objetivos para la temporada 2025 y cómo planea contribuir al equipo en esta etapa de su carrera. También compartió su visión sobre el futuro de la institución y cómo espera inspirar a los jóvenes jugadores de Olimpia.

—¿Por qué volviste? ¿Qué significado tiene para vos regresar al club de tus amores?

— Me motivó volver por el presente de la institución. Decidí aportar mi granito de arena desde mi lugar y contagiar por ahí a los más chicos para que se sigan sumando al club. En Olimpia están mis amigos y mi familia en la parte dirigencial. Cada uno desde su lugar aporta su granito de arena para ayudar al club a salir a flore, a mejorar. Regresar a Olimpia siempre tiene un sabor especial. Todos lo saben y siempre lo dije: es mi segunda casa. Yo me crié en el club así que estoy contento e ilusionado por todo lo que viene.

—¿Cuál fue el proceso de toma de decisión para regresar al club?

— Tomar la decisión fue difícil. No creí que me iba a costar tanto. Sinceramente, en Estudiantes estaba muy bien, muy cómodo. Realmente la gente del CAE me abrió las puertas del club y me brindó tanto cariño que me hicieron sentir como en casa. Disfruté mucho del proceso, disfruté mucho el 2024 con Estudiantes. Me hice de amistades, conocí gente muy linda y eso obviamente que dificulta la toma de decisión. Es como salir de la zona de confort. Olimpia está en un momento crítico porque hay pocos chicos en las inferiores y varios de los que somos del club hemos tomado la decisión de volver para aportar nuestro granito de arena desde nuestro lugar.

—¿Qué objetivos hay para esta temporada con Olimpia?

— Recién estamos arrancando, en la primera semana de pretemporada. A eso seguramente lo iremos hablando en el transcurso de los días. Sin embargo, el objetivo general es poder sacar a flote al club. Siento que teniendo una Primera competitiva contagia a que se sigan sumando chicos a las inferiores. Ese es el trabajo principal que tenemos que hacer, potenciar todas las categorías del básquet en Olimpia. Si todo esto viene acompañado de un logro deportivo, bienvenido sea pero el objetivo es otro.

Vuelven los grandes para potenciar a los chicos de Olimpia

Olimpia 1 agasse.jpg Olimpia confirmó el regreso de Facundo Carulla, Lucca Azoge, Nicolás Agasse, Luciano Romero y Valentín Sánchez (no está en la foto). Prensa Olimpia

—¿Cómo crees que podes contribuir al equipo en esta etapa de tu carrera?

— En el básquet de Primera siento que puedo aportar toda mi experiencia de todos estos años, como por ejemplo el liderazgo. Tenemos un plantel con muchos jóvenes y a ellos voy a tratar de transmitirles toda mi experiencia para que puedan captarla y seguir aprendiendo. Se armó un lindo grupo, así que estoy contento por eso.

—¿Cuál es tu relación con la gente del club? ¿Cómo te sentís cuando juegas en su estadio? ¿Extrañas eso?

— El club es mi segunda casa. Me he criado en Olimpia. Conozco desde la primera persona que entra hasta la última que se va. Es algo lindo esa conexión con el Azulgrana y es un placer realmente para mí siempre jugar y defender los colores de Olimpia. Ni hablar que me ilusiono y me imagino poder llegar y encontrarme con un estadio lleno, como muchas veces ha pasado. Y eso es algo hermoso. Se me pone la piel de gallina de solo pensarlo.

—¿Cuál es tu evaluación de tu carrera hasta el momento? ¿Qué logros te gustaría destacar?

— Estoy muy contento porque me di el gusto de jugar en todas las categorías del básquet nacional. Desde la Liga Provincial hasta la Liga Nacional. Haciendo un balance de todos estos años, que fueron muchos, me siento agradecido con el deporte porque me ha dado muchas cosas. Pude cumplir el sueño de jugar en la Selección Argentina y fui un afortunado. También cumplí el sueño de ascender y salir campeón con Olimpia, con mi club, el club de mis amores. Después destaco logros importantes también como el torneo local que conseguimos con Estudiantes que hacía 74 años que no lo conseguía. Ver tanta gente ilusionada y feliz por el logro conseguido fue algo lindo para mí y mi carrera.