Luego de la caída 3-1 sobre Argentinos Juniors, Ignacio Astore tomó la decisión de terminar el ciclo del Ogro en La Lepra. "Me voy tranquilo porque di todo".

En la noche del sábado, Argentinos Juniors profundizó la crisis futbolística de Newell's al derrotarlo por 3-1 en el Estadio Diego Armando Maradona por la fecha 13 del Torneo Clausura. Ignacio Astore, presidente de La Lepra, meditó durante la noche y este sábado tomó una drástica decisión: echó a Cristian Fabbiani.

En la conferencia de prensa post partido en La Paternal, Fabbiani había asegurado que su intención era continuar en el cargo y habló de las "tres finales" que le quedaban a la Lepra, pero el presidente consideró que el ciclo estaba cumplido.

El conjunto rosarino acumula cinco partidos sin triunfos y solo ganó uno de los últimos diez. Cerca de los puestos de descenso por la tabla anual, aunque no muy comprometido, el máximo mandatario le puso fin a la etapa de Fabbiani, que constó de 28 partidos, entre los que ganó ocho, empató diez y perdió nueve.

Astore le comunicó al Ogro la decisión por teléfono ya que el DT se quedó en Buenos Aires con su familia y deberá pagarle una suma cercana a los 500 mil dólares, el valor de la cláusula de rescisión, dado a que tenía contrato vigente hasta diciembre de 2026.

Newell's echó a Cristian Fabbiani y el Ogro hizo su descargo en las redes

Este sábado, Fabbiani utilizó las redes sociales para despedirse de la institución: "Solo puedo decir gracias. No encuentro palabras de agradecimiento a todos los hinchas leprosos por el apoyo desde el primer día. Newell's se tiene que recuperar pronto porque yo sé que es unos de los clubes más importantes del país y lo viví en carne propia desde que llegué al club".

"Jugar con 50 mil personas todos los partidos no es para cualquiera. Desde que llegué al club solo viví para el club al 100 % y no alcanzó del todo. Pero me voy tranquilo porque di todo con mi gente de trabajo. Se lo va a extrañar, el club siempre está por delante de cualquier persona", agregó.

Ante las inminentes elecciones en el club, que serán el 14 de diciembre, Astore no contratará un nuevo entrenador y los últimos tres partidos de la primera fase del Torneo Clausura estarán a cargo de un interinato, que deberá definirse. Si bien se lo ofreció a Lucas Bernardi, que hoy dirige la Reserva, lo rechazó dado a que firmó en su vínculo una cláusula para no poder agarrar la Primera.

De esta manera, se analiza armar un 'cuerpo técnico de emergencia' hasta fin de año, como ocurrió cuando se fue Ricardo Lunari en 2024 y asumieron los coordinadores junto a algunos directores técnicos de inferiores, con nombres como Gabriel Del Valle Medina, Ariel Paolorossi, Adrián Navarro, Jorge Torres y Marcelo Belluschi. Sin fecha el próximo fin de semana por las elecciones legislativas, hay dos semanas para definir.