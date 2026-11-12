El Pingüi perdió 6 a 0 frente a los mendocinos en los cuartos de final del certamen nacional de futsal. Neuquen cerró una participación inolvidable para el club y el deporte entrerriano.

Neuquen cayó ante Andes Talleres y se despidió de una Copa de Campeones histórica

El camino de Atlético Neuquen en la Copa de Campeones 2026 llegó a su fin. El equipo de Paraná cayó 6 a 0 ante Andes Talleres de Mendoza, en los cuartos de final del certamen nacional de futsal, y quedó eliminado frente a uno de los grandes favoritos a quedarse con el título.

La diferencia se hizo sentir desde el comienzo. Neuquen, que había conseguido la clasificación a la siguiente instancia como tercero de su zona, se encontró con un rival que no le dio margen para acomodarse. Antes de los cuatro minutos de juego, Andes Talleres ya ganaba 2 a 0, con un gol en contra de Dylan Vergara y otro de Matías Martínez, en dos acciones de características similares.

El conjunto paranaense nunca logró meterse en partido. Le costó conectar pases, encontrar espacios y sostener la posesión. Los errores propios fueron aprovechados por un adversario de mucha jerarquía, que impuso condiciones desde el arranque.

Cuando parecía que el Pingüino había conseguido acomodarse mejor en el campo e intentaba avanzar algunos metros, llegó otro golpe. Roldán sacó un zapatazo y estableció el 3 a 0 para el elenco mendocino.

Andes Talleres no aflojó y, a falta de cuatro minutos para el cierre de la primera etapa, encontró el cuarto. Soldatti, con el arco vacío, empujó la pelota y dejó el marcador 4 a 0 antes del descanso.

Neuquen cayó ante Andes Talleres y se despidió de una Copa de Campeones histórica

Neuquen cayó ante Andes Talleres y se despidió de una Copa de Campeones histórica

El segundo tiempo mantuvo la misma tendencia. Apenas habían transcurrido tres minutos cuando Teo Martínez amplió la diferencia y puso el 5 a 0. Neuquen no encontraba respuestas ante un rival que manejaba el desarrollo y seguía lastimando cada vez que tenía la oportunidad.

A nueve minutos del final, Tejero marcó el sexto y definitivo tanto para Andes Talleres. El 6 a 0 terminó de sentenciar una noche difícil para el representante entrerriano, que no pudo competir de igual a igual en una instancia de máxima exigencia.

De esta manera, Atlético Neuquen se despidió en los cuartos de final, pero se lleva mucho más que una eliminación. Su participación en Tucumán quedará en la historia: fue el primer club paranaense en disputar la Copa de Campeones y representó a Entre Ríos en uno de los torneos más importantes del futsal argentino.

El resultado ante Andes Talleres no borra el camino recorrido ni el logro de haber llegado hasta esta instancia. Para el Pingüino, Paraná y todo el futsal entrerriano, la experiencia significó un paso histórico.