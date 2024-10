Néstor Bogado: "Fue un fin de semana redondo para Paraná"

En semifinales, el combinado de la capital provincial dejó en el camino a Concordia, seleccionado que había cortado la redes en las dos ediciones anteriores del certamen, con un categórico 100 a 62. Esta categórica victoria le dio el envión anímico necesario para levantar la corona. Lo consiguió al superar en la final disputada en el estadio Carlos Delasoile a Gualeguaychú, por 74 a 55.

El testimonio de Néstor Bogado

“Fue un fin de semana redondo. Lo pudimos cerrar con un título que es algo que Paraná no conseguía desde hace dos años en U17. Nos sacamos esa espina que teníamos”, indicó Néstor Bogado, en diálogo con La Mañana de La Red.

“Los chicos anduvieron muy bien más allá del deportivo porqué en la parte humana se conformó un grupo muy lindo, con un proceso donde la mayoría se conoce desde categoría U15 con un cierto recambio porque hay chicos que no están en la ciudad, pero con una base sostenida. El equipo tuvo un gran rendimiento y comportamiento. La preparación fue difícil porque el torneo fue cambiando de fechas y hubo otros contratiempos. Asimismo los jugadores pudieron asimilar las dificultades, entrenaron las veces que pudieron por la cantidad de partidos y las diferentes actividades que tiene cada uno. Lo importante es que se logró el objetivo que era llevar a Paraná lo más arriba posible”, resaltó el DT de los flamantes campeones juveniles entrerriano.

Paraná respira básquet

El popular Pechu recordó que meses atrás hubo cambio de conducción en la APB. Esto no impactó en la modalidad de trabajo de los seleccionados formativos. “Continúan los mismos lineamientos de trabajos donde se buscan los valores y potenciales de los chicos porque estamos hablando de proyecto de jugadores”, subrayó.

Luego añadió: “Paraná es una de las cinco, seis ciudades donde más se juega al básquet en Argentina. Uno no lo dimensiona porqué está acostumbrado, porque tiene más de 20 equipos compitiendo desde escuelita hasta maxi básquet. También hay varias categorías jugando. El trabajo de buscar a los mejores talentos de la ciudad se viene haciendo en diferentes procesos”.

El alto grado de popularidad de la disciplina de La Naranja en la capital entrerriana ofrece al cuerpo técnico diferentes alternativas para desarrollar el proceso de selección. “Veníamos realizando una selección de jugadores bastante amplia, según el torneo, y lo hacíamos con mucha anticipación. Tenemos una ventaja los entrenadores que estamos en el circuito que es conocer a la mayoría de los jugadores de la ciudad. En esta ocasión, por un tema de calendario y de competencias de diferentes torneos como fue el torneo Federal U17 y la Liga Provincia, se fue modificando la sede y fecha del campeonato Entrerriano. Fuimos eligiendo de acuerdo a la disposición de los jugadores y en base a eso elegimos quienes eran, para nosotros, los mejores que teníamos a disposición para este desafío”, detalló Bogado.

Un Campeonato Entrerriano bien competitivo

Por otro lado, el entrenador del nuevo campeón entrerriano destacó el crecimiento de los representantes juveniles de las distintas asociaciones provinciales. “El básquet en la provincia está emparejado por suerte, va a progresando. Se podría jugar mejor, no tengo dudas, pero en el caso de la provincia es muy parejo, como fue la Liga Provincial de Clubes”, mencionó, a modo de introducción.

Luego amplió el concepto: “En el Entrerriano U17 en el quinto lugar finalizó Colón que había perdido por uno con Gualeguaychú, que jugó la final. Nosotros enfrentamos en la fase de grupos a Concepción del Uruguay a quien le ganamos en dos tiempos suplementarios. Ya no es esa historia donde un seleccionado ganaba por veinte o treinta puntos de diferencia. Hoy está mucho más normalizado y esto en el mismo sentido mejora la competencia”.

En el final de la entrevista, el DT no ocultó el orgullo que le genera ser el conductor de un proceso formativo. “Estuve en varios procesos de selección, y la verdad que para mí es un orgullo poder representar a la ciudad. Me gusta compartir con los chicos esta experiencia y poder conocernos. En los primeros encuentros nos costó ensamblar el equipo porque los chicos son figuras en sus clubes. Y es hermoso ver cuando se logra un buen funcionamiento como pasó en las semifinales con Concordia donde jugaron todos porqué me gusta jugar con equipos largos. También lo es cuando todo fluye, cuando los chicos juegan en equipo, se hacen amigo le ponen mucho compromiso. Esto se nota en la concentración, en la alimentación y el descanso de ellos. Además no es fácil jugar en el interior de la provincia con arbitrajes que muchas veces uno no lo entiende. Por todo esto estoy más que orgulloso por lo obtenido”, cerró.