Néstor Bogado asume un desafío inclusivo

“La Federación Argentina de Básquetbol Silencioso funciona desde hace varios. Ha participado de varios torneos nacionales e internacionales. En noviembre se jugó el Panamericano y después de esta competencia cambió por completo el cuerpo técnico. A partir de ahí realizaron un par de entrevista. Me llegó la oferta sin saber de que se trataba. Me interioricé, me junté con los dirigentes de la Federación y gracias a Díos fui elegido entrenador principal. Estamos subidos a este nuevo barco que es la Selección Argentina de Básquet Silencioso”, relató Bogado, en diálogo con La Mañana de La Red.

La convocatoria final tomó por sorpresa al entrenador que desarrolla su labor en el Club Atlético Estudiantes de Paraná. “Soy del básquet formal”, se definió. “Había escuchado anteriormente sobre Los Topos como la gente se ubica más con el fútbol y Los Murciélagos, pero no tenía bien en claro como era el tema de la organización. No sabía si estaba dentro de los juegos paralímpicos o no. Tienen otra federación que es deporte adaptado silencioso”, detalló.

“Un amigo me presentó el proyecto, me consultó si me interesaba. Me sedujo que estaba clasificado para un Mundial. Me fui interiorizando, me presenté a distintas entrevista y acá estoy adentro del barco”, narró.

La comunicación será un aspecto determinante que deberá trabajar Bogado para poder transmitir su mensaje a sus dirigidos, pero también para conocer la realidad de cada uno de los chicos que será evaluado en este proceso camino a la Copa del Mundo.

“De la lengua de señas se parte del abecedario y otras cosas por metido”, se sinceró. “En los profes todo lo que sea idioma es bienvenido siempre. Será una experiencia por mi manera de dirigir. Mis compañeros del club se ríen porque me gusta estar encima de los jugadores en los partidos. A veces sobredirijo y acá es lo opuesto. Será cuestión de buscar una manera de comunicarme con los chicos. Lo tomo como un desafío y un aprendizaje más allá de lo que significa representar a la Argentina en un mundial”, resaltó.

Néstor Bogado Los Topos 2.jpg Néstor Bogado iniciará los trabajos de campo en Paraná.

“La idea será comenzar con el aprendizaje de la lengua de señas para comunicarme de la manera más sencilla. El básquet es muy gestual y hay muchas partes que estoy aprendiendo. Además en cada país tiene su propio lenguaje. En mi caso aprender este idioma será más para relacionarme con los chicos y poder llegarle al grupo. Saber como se encuentran, si tienen alguna molestia física. En cuanto al juego utilizamos distintos gestos para comunicarnos. Hacemos números con las manos para señalar determinadas jugadas o tipos de defensas”, explicó.

El básquet silencioso tiene pequeñas diferencias con la modalidad tradicional. “El juego es el mismo. De hecho hay cinco, seis jugadores que son profesionales que compiten en el Torneo Federal. La adaptación estará en la comunicación”, subrayó. Dentro de esta línea, la especialidad presenta un aspecto que es clave para el juego de los protagonistas. “Debajo del tablero hay luces. El silbato del árbitro está conectado al tablero y cuando sanciona algo se enciende una luz que indica la detención del juego”, explicó Bogado.

Tras reunirse con los directivos de la FABS Bogado inició los trabajos de logística. A partir de ahí diagramó el plan de trabajo. El itinerario incluirá tres concentraciones. El primer encuentro se llevará adelante en Paraná. “La Federación me consultó si podía mantener el cuerpo médico anterior. Le dije que si porque me iba ayudar a conocer el grupo. La información que me pueden brindar será muy necesaria. Hoy en día cuento con una lista de 28 chicos y la idea es contar con ellos en la primera concentración”, aspiró.

“La fecha puntual del primer encuentro no está confirmado, pero sería a fines de marzo. La mayoría de los jugadores son amateur y tienen que gestionar los días en sus trabajos. En el preseleccionado el 50 por ciento proviene del norte, pero también hay de otros puntos del país. Como Paraná está en un punto medio entre el norte y el sur será la sede del primer encuentro. La segunda concentración será a fines de abril en Salta. Y el último encuentro será en Bahía Blanca, pero ya con la delegación confirmada”, adelantó.

La Copa del Mundo será un gran desafío para Pechu. La intención será profundizar el proyecto. “Para integrar Los Topos los chicos deberán tener el 55 por ciento de disminución auditiva. No es fácil encontrar chicos sordos que jueguen al básquet. Por eso uno de los objetivos será el Mundial. Otro el Mundial Sub 21 que se disputará en 2024 y otro el recambio generacional. Esto tiene que perdurar en el tiempo. Para eso hay que buscar chicos con estas condiciones en todo el país”, cerró.