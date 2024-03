Naranjitos, nuevamente el blanco de la inseguridad.

WhatsApp Image 2024-03-16 at 12.37.13.jpeg

"Buen día gente...anoche acá en el club Naranjitos sufrimos el robo de 25 metros de cable subterráneo, dos bajadas de los postes, intentaron abrir el container ....a eso se le suma que venían robando todos los Finde semanas cables , los pusimos subterráneo y también lo roban ....no da para más la situación no solo nuestra si no en toda la zona ...nos roban en nuestra cara , pasan adelante nuestro con las cosas, se pasean mirando y entrando ...y no hay soluciones...le vengo diciendo a la comisaría y al comisario que hay que articular otras medidas ....nada de nada de nada", señalaron.