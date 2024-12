Murió la mujer de Fernando Cáceres: ¿femicidio, suicidio o accidente?

La esposa del ex futbolista Fernando Cáceres murió luego de caer desde un séptimo piso. Investigan si se trató de un accidente, suicidio o femicidio.

La esposa del ex futbolista Fernando Cáceres , Raquel Candia, murió este lunes luego de caer desde su departamento del séptimo piso en Ramos Mejía. La Justicia investiga si se trató de un accidente, suicidio o femicidio.

La mujer cayó al patio interno del inmueble, pero testigos señalaron que en las últimas horas se escucharon gritos.

Murió la pareja de Fernando Cáceres al caer de un séptimo piso

Los vecinos señalaron que Cáceres y Candía se habían instalado el sábado pasado en ese lugar, situado en la calle Suipacha 360 del partido bonaerense de La Matanza. Al entrar al departamento, los oficiales encontraron el hogar totalmente desordenado.

"Nosotros no creemos que ella se haya tirado, como se dice en las noticias. Ella es la pareja de Cáceres, pero también sé que tiene conflictos con la hija y no sé si con la expareja. Pero yo no creo que ella se haya tirado. La relación empezó hace mucho con esta persona", dijo la prima de la víctima en diálogo con la prensa.