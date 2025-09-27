Uno Entre Rios | Ovación | Rosario Central

Rosario Central goleó a Gimnasia La Plata en el Bosque

Rosario Central se impuso por 3 a 0 por la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. En Mar del Plata Argentinos superó 2 a 0 a Aldosivi.

27 de septiembre 2025 · 17:05hs
Rosario Central goleó a Gimnasia La Plata en el Bosque

Rosario Central sorprendió este sábado a Gimnasia y Esgrima La Plata al golearlo 3 a 0, en condición de visitante, en la continuidad de la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El Canalla golpeó de entrada. Luego de una gran jugada de Di María en la conducción, Enzo Copetti recibió del Fideo por la banda derecha y apenas pisó el área rival lanzó un centro raso tan preciso como punzante, que Alejo Véliz mandó a guardar tras haber anticipado a la zaga central del Lobo en el área chica.

Boca busca la victoria para subirse a la cima de la Zona A.

Boca busca la victoria para subirse a la cima de la Zona A

historico: gol de arco a arco en un partido de la primera nacional

Histórico: gol de arco a arco en un partido de la Primera Nacional

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/ESPNArgentina/status/1972023681749750130&partner=&hide_thread=false

El mejor cierre para Rosario Central

En el complemento el Lobo quedó con 10 futbolistas por la expulsión de Fabricio Corbalán. En inferioridad numérica el dueño de casa alcanzó la paridad a través de Jeremías Merlo, pero la acción fue anulada a instancia del VAR.

Los visitantes ampliaron la ventaja con el segundo y tercer grito. Primero fue Enzo Giménez, quien apenas ingresó desde el banco estampó un cabezazo que infló la red rival, y luego le llegó el turno a Di María, quien frotó la lampara y a pura gambeta selló el marcador final.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1972023888361279695&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1972024120419536956&partner=&hide_thread=false

Con esta victoria Rosario Central ascendió al quinto escalón de la Zona B, con 15 unidades. A su vez trepó a la cima de las posiciones de la tabla general. Por su parte, Gimnasia se encuentra en el 11° escalón con 10 puntos, a dos de distancia de zona de acceso a la siguiente fase.

En una ráfaga Argentinos celebró en Mar del Plata

Con una ráfaga de goles en el segundo tiempo, Argentinos Juniors se hizo fuerte ante Aldosivi en Mar del Plata y se impuso por 2-0. Con un gol en contra de Santiago Moya y otro tanto de Hernán López Muñoz, los dirigidos por Nicolás Diez se metieron entre los ocho primeros puestos de la Zona A, mientras que el Tiburón llegó a 12 partidos sin ganar y sigue en el fondo de las tablas de promedios y la anual.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1972026277138731345&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1972026414636376073&partner=&hide_thread=false

Rosario Central argentinos Mar del Plata
Noticias relacionadas
Ferro celebró el clásico al derrotar 73 a 72 a Sportivo San Salvador. El duelo de Chajarí fue para Santa Rosa.

Ferro de San Salvador no detiene su marcha en la Liga Provincial

Se viene el Encuentro Norberto Hobby Di Pretoro en el Paraná Rowing Club.

Encuentro "Norberto Hobby Di Pretoro" en el Paraná Rowing Club

Los Pumas chocaron contra los Springboks.

Sudáfrica desplegó toda su jerarquía y venció a Los Pumas

Julián Álverez la gran figura ante el Real Madrid.

Con un doblete, Julián Álvarez fue la clave del Atlético para la paliza al Real

Ver comentarios

Lo último

Rosario Central goleó a Gimnasia La Plata en el Bosque

Rosario Central goleó a Gimnasia La Plata en el Bosque

Chaco: una niña de 11 años dio a luz y detuvieron a su madre y a la pareja

Chaco: una niña de 11 años dio a luz y detuvieron a su madre y a la pareja

Histórico: gol de arco a arco en un partido de la Primera Nacional

Histórico: gol de arco a arco en un partido de la Primera Nacional

Ultimo Momento
Rosario Central goleó a Gimnasia La Plata en el Bosque

Rosario Central goleó a Gimnasia La Plata en el Bosque

Chaco: una niña de 11 años dio a luz y detuvieron a su madre y a la pareja

Chaco: una niña de 11 años dio a luz y detuvieron a su madre y a la pareja

Histórico: gol de arco a arco en un partido de la Primera Nacional

Histórico: gol de arco a arco en un partido de la Primera Nacional

Ferro de San Salvador no detiene su marcha en la Liga Provincial

Ferro de San Salvador no detiene su marcha en la Liga Provincial

Piedras Blancas: marchan por Justicia para joven abusada

Piedras Blancas: marchan por Justicia para joven abusada

Policiales
Piedras Blancas: marchan por Justicia para joven abusada

Piedras Blancas: marchan por Justicia para joven abusada

Pavón será nuevamente juzgado como coautor del femicidio de Micaela García

Pavón será nuevamente juzgado como coautor del femicidio de Micaela García

Choque fatal en Concordia: confirman que joven imputado manejaba ebrio y drogado

Choque fatal en Concordia: confirman que joven imputado manejaba ebrio y drogado

Difundieron la foto de Pequeño J, el narco que habría ordenado el triple femicidio en Florencio Varela

Difundieron la foto de "Pequeño J", el narco que habría ordenado el triple femicidio en Florencio Varela

Falleció el niño de 3 años que fue atropellado en Concepción del Uruguay

Falleció el niño de 3 años que fue atropellado en Concepción del Uruguay

Ovación
Liga Paranaense: Peñarol le gana a Sportivo Urquiza en el barrio Pirola

Liga Paranaense: Peñarol le gana a Sportivo Urquiza en el barrio Pirola

Rosario Central goleó a Gimnasia La Plata en el Bosque

Rosario Central goleó a Gimnasia La Plata en el Bosque

Histórico: gol de arco a arco en un partido de la Primera Nacional

Histórico: gol de arco a arco en un partido de la Primera Nacional

Ferro de San Salvador no detiene su marcha en la Liga Provincial

Ferro de San Salvador no detiene su marcha en la Liga Provincial

Con un doblete, Julián Álvarez fue la clave del Atlético para la paliza al Real

Con un doblete, Julián Álvarez fue la clave del Atlético para la paliza al Real

La provincia
Frigerio visitó la planta de agua envasada de la familia del Dibu Martínez

Frigerio visitó la planta de agua envasada de la familia del 'Dibu' Martínez

Paraná instalará 6.000 nuevas luminarias LED en la ciudad

Paraná instalará 6.000 nuevas luminarias LED en la ciudad

Se reactivó la obra para culminar con la planta potabilizadora de agua en Concordia

Se reactivó la obra para culminar con la planta potabilizadora de agua en Concordia

Concepción del Uruguay: presentarán los resultados del Programa ¿Dónde estás hoy?

Concepción del Uruguay: presentarán los resultados del Programa "¿Dónde estás hoy?"

Elecciones en Agmer: el escrutinio definitivo ratificó el triunfo de Manuel Gómez en Paraná

Elecciones en Agmer: el escrutinio definitivo ratificó el triunfo de Manuel Gómez en Paraná

Dejanos tu comentario