Rosario Central goleó a Gimnasia La Plata en el Bosque

Rosario Central se impuso por 3 a 0 por la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. En Mar del Plata Argentinos superó 2 a 0 a Aldosivi.

Rosario Central sorprendió este sábado a Gimnasia y Esgrima La Plata al golearlo 3 a 0, en condición de visitante, en la continuidad de la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El Canalla golpeó de entrada. Luego de una gran jugada de Di María en la conducción, Enzo Copetti recibió del Fideo por la banda derecha y apenas pisó el área rival lanzó un centro raso tan preciso como punzante, que Alejo Véliz mandó a guardar tras haber anticipado a la zaga central del Lobo en el área chica.

¡ASÍ COMENZÓ LA GOLEADA CANALLA!

Copetti asistió a Véliz, quien marcó el 1-0 de Rosario Central ante Gimnasia, en El Bosque.





El mejor cierre para Rosario Central

En el complemento el Lobo quedó con 10 futbolistas por la expulsión de Fabricio Corbalán. En inferioridad numérica el dueño de casa alcanzó la paridad a través de Jeremías Merlo, pero la acción fue anulada a instancia del VAR.

Los visitantes ampliaron la ventaja con el segundo y tercer grito. Primero fue Enzo Giménez, quien apenas ingresó desde el banco estampó un cabezazo que infló la red rival, y luego le llegó el turno a Di María, quien frotó la lampara y a pura gambeta selló el marcador final.

¡ENTRÓ PARA HACER EL GOL!

Enzo Giménez conectó este tiro de esquina con un cabezazo y puso el 2-0 de Rosario Central ante Gimnasia, en El Bosque.





¡LO LIQUIDÓ CENTRAL!

Di María se encargó de marcar el 3-0 definitivo de Rosario Central ante Gimnasia, en El Bosque.





Con esta victoria Rosario Central ascendió al quinto escalón de la Zona B, con 15 unidades. A su vez trepó a la cima de las posiciones de la tabla general. Por su parte, Gimnasia se encuentra en el 11° escalón con 10 puntos, a dos de distancia de zona de acceso a la siguiente fase.

En una ráfaga Argentinos celebró en Mar del Plata

Con una ráfaga de goles en el segundo tiempo, Argentinos Juniors se hizo fuerte ante Aldosivi en Mar del Plata y se impuso por 2-0. Con un gol en contra de Santiago Moya y otro tanto de Hernán López Muñoz, los dirigidos por Nicolás Diez se metieron entre los ocho primeros puestos de la Zona A, mientras que el Tiburón llegó a 12 partidos sin ganar y sigue en el fondo de las tablas de promedios y la anual.

ARGENTINOS PEGÓ PRIMERO Un silbato desconcentró a los jugadores de Aldosivi y Cerato se la metió en su propio arco en la victoria del Bicho



