Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

Entre Ríos: se publicó en el Boletín Oficial la creación de la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles

La Ley N° 11210, promulgada en Entre Ríos, que establece la creación de la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles, fue promulgada en el Boletín Oficial.

18 de septiembre 2025 · 22:05hs
Se publicó en el Boletín Oficial la creación de la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles. 

Se publicó en el Boletín Oficial la creación de la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles. 

Con el proyecto de ley impulsado por el gobernador, Rogelio Frigerio, la Provincia dio un paso fundamental en la modernización de su gestión patrimonial con la promulgación de la Ley N° 11210: la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles.

Este nuevo marco legal crea la Aabiper, un organismo descentralizado que se posiciona como el nuevo "órgano rector y centralizador de toda actividad relacionada con bienes inmuebles" del Estado.

En Coninagro, Rogelio Frigerio reivindicó el rol histórico de Entre Ríos en el cooperativismo.

En Coninagro, Rogelio Frigerio reivindicó el rol histórico de Entre Ríos en el cooperativismo

el senado entrerriano aprobo, con cambios, la ley de reforma al consejo de la magistratura

El Senado entrerriano aprobó, con cambios, la ley de reforma al Consejo de la Magistratura

Detalles de la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles

El texto de la ley, señala APF, publicada en el Boletín Oficial Nº 28.180, establece que la Aabiper se crea “con autarquía económica financiera, y con capacidad de actuar en el ámbito del derecho público y privado”.

Su objetivo principal es optimizar el uso de las propiedades estatales, tanto del dominio público como privado, para fines productivos, sociales o para el funcionamiento de dependencias públicas. La normativa absorbe el personal y los bienes de la antigua Dirección de Tierras Fiscales y de la Unidad de Control de Inmuebles.

LEER MÁS: Diputados aprobó la creación de la Agencia Administradora de Inmuebles

Uno de los pilares de esta nueva estructura es el Inventario Consolidado de Bienes Inmuebles del Estado Provincial, que se crea en el Artículo 11. Este registro unificado permitirá tener un control exhaustivo de la totalidad de las propiedades.

Según el Artículo 5°, la Agencia tendrá entre sus atribuciones la de “gestionar, previa autorización, la venta de bienes inmuebles de dominio privado del Superior Gobierno de Entre Ríos que se encuentren bajo su administración, mediante subasta pública o licitación pública”.

Este mecanismo, según los legisladores, aportará transparencia a las operaciones y permitirá que los ingresos de dichas ventas sean destinados prioritariamente al “desarrollo de anteproyectos y proyectos que fortalezcan la infraestructura sanitaria, educativa y/o administrativa de la provincia”, tal como lo estipula el Artículo 15.

La Aabiper, punto por punto

* Creación y Naturaleza: la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles de la Provincia de Entre Ríos (AABIPER) es un organismo descentralizado con independencia económica y financiera. Tendrá su sede en la ciudad de Paraná y se vinculará con el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría General de la Gobernación.

* Finalidades y Atribuciones: El objetivo central de la Aabiper es administrar y gestionar todos los bienes inmuebles del Estado provincial. Esto incluye desde la coordinación de políticas y la gestión de un inventario unificado, hasta la regularización de títulos y la promoción de proyectos de desarrollo. Sus atribuciones le permiten asignar inmuebles para edificios públicos, celebrar contratos, y hasta iniciar acciones judiciales para proteger el patrimonio estatal.

* Recursos y Financiamiento: la Agencia se financiará a través de la venta de propiedades, los ingresos por gestiones sobre inmuebles, créditos, aportes privados o del Estado Nacional, y su presupuesto asignado. Se destaca que el dinero de la venta de inmuebles no podrá ser usado para gastos corrientes.

* Dirección y Control: la dirección de la Aabiper estará a cargo de un presidente y un vicepresidente, designados por el Poder Ejecutivo. Además, la ley crea la figura del Veedor de Gestión y Transparencia, un cargo propuesto por la oposición legislativa que tendrá la función de auditar la gestión de la Agencia y elaborar informes semestrales para la Legislatura.

* Personal: la ley garantiza que el personal de la Dirección de Tierras Fiscales y la Unidad de Control de Inmuebles será transferido a la nueva Agencia, manteniendo su antigüedad y salario. El organismo tendrá facultades para organizar su propia estructura y realizar nuevas contrataciones de personal.

Entre Ríos Boletín Oficial Agencia Administradora de Bienes Inmuebles Rogelio Frigerio
Noticias relacionadas
Profesional de Urdinarrain finalista en el Geneva Challenge 2025.

Profesional de Urdinarrain finalista en el Geneva Challenge 2025

entre rios: ceso el alerta para este jueves

Entre Ríos: cesó el alerta para este jueves

Entre Ríos. Nuestro objetivo siempre ha sido reducir las listas de espera, informaron desde el Cucaier.

Donación de órganos en Entre Ríos: en nueve meses, ya se alcanzó el 70% de los operativos realizados en 2024

SMN: anuncian un miércoles con máximas de 27° y jueves con lluvias y tormentas

SMN: anuncian un miércoles con máximas de 27° y jueves con lluvias y tormentas

Ver comentarios

Lo último

Mundial Sub 20: la complicación de Ian Subiabre en River que podría dejarlo afuera

Mundial Sub 20: la complicación de Ian Subiabre en River que podría dejarlo afuera

Argentina hizo historia en el Panamericano Sub 23 de sóftbol y se clasificó al Mundial 2026

Argentina hizo historia en el Panamericano Sub 23 de sóftbol y se clasificó al Mundial 2026

Entre Ríos: se publicó en el Boletín Oficial la creación de la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles

Entre Ríos: se publicó en el Boletín Oficial la creación de la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles

Ultimo Momento
Mundial Sub 20: la complicación de Ian Subiabre en River que podría dejarlo afuera

Mundial Sub 20: la complicación de Ian Subiabre en River que podría dejarlo afuera

Argentina hizo historia en el Panamericano Sub 23 de sóftbol y se clasificó al Mundial 2026

Argentina hizo historia en el Panamericano Sub 23 de sóftbol y se clasificó al Mundial 2026

Entre Ríos: se publicó en el Boletín Oficial la creación de la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles

Entre Ríos: se publicó en el Boletín Oficial la creación de la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles

En Coninagro, Rogelio Frigerio reivindicó el rol histórico de Entre Ríos en el cooperativismo

En Coninagro, Rogelio Frigerio reivindicó el rol histórico de Entre Ríos en el cooperativismo

La lista de la Selección Argentina Sub 20 para el Mundial de Chile

La lista de la Selección Argentina Sub 20 para el Mundial de Chile

Policiales
Un conductor murió en un choque frontal en el sur entrerriano

Un conductor murió en un choque frontal en el sur entrerriano

Un auto se incendió por completo en el camino de Puiggari-Racedo

Un auto se incendió por completo en el camino de Puiggari-Racedo

Empresario de Concordia denunció maniobra de estafa virtual

Empresario de Concordia denunció maniobra de estafa virtual

Gualeguaychú: la docente baleada por su pareja recibió el alta médica

Gualeguaychú: la docente baleada por su pareja recibió el alta médica

En el hospital Masvernat murió el policía baleado en un confuso episodio en una estancia

En el hospital Masvernat murió el policía baleado en un confuso episodio en una estancia

Ovación
Argentina hizo historia en el Panamericano Sub 23 de sóftbol y se clasificó al Mundial 2026

Argentina hizo historia en el Panamericano Sub 23 de sóftbol y se clasificó al Mundial 2026

La lista de la Selección Argentina Sub 20 para el Mundial de Chile

La lista de la Selección Argentina Sub 20 para el Mundial de Chile

Mundial Sub 20: la complicación de Ian Subiabre en River que podría dejarlo afuera

Mundial Sub 20: la complicación de Ian Subiabre en River que podría dejarlo afuera

Franco Colapinto en alerta: un virus sacude el paddock de la F1 en Bakú

Franco Colapinto en alerta: un virus sacude el paddock de la F1 en Bakú

La paranaense Catalina Borrero Müller, clave en Las Panteritas

La paranaense Catalina Borrero Müller, clave en Las Panteritas

La provincia
Entre Ríos: se publicó en el Boletín Oficial la creación de la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles

Entre Ríos: se publicó en el Boletín Oficial la creación de la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles

En Coninagro, Rogelio Frigerio reivindicó el rol histórico de Entre Ríos en el cooperativismo

En Coninagro, Rogelio Frigerio reivindicó el rol histórico de Entre Ríos en el cooperativismo

Chajarí: vecinos persiguieron y atraparon un ciervo en pleno barrio

Chajarí: vecinos persiguieron y atraparon un ciervo en pleno barrio

Isa Castagnino firmó convenio para el control y fiscalización minera

Isa Castagnino firmó convenio para el control y fiscalización minera

Una empresa de Aranguren fue premiada en Nueva York

Una empresa de Aranguren fue premiada en Nueva York

Dejanos tu comentario