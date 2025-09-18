Entre Ríos: se publicó en el Boletín Oficial la creación de la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles

La Ley N° 11210, promulgada en Entre Ríos, que establece la creación de la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles, fue promulgada en el Boletín Oficial.

Se publicó en el Boletín Oficial la creación de la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles.

Con el proyecto de ley impulsado por el gobernador, Rogelio Frigerio, la Provincia dio un paso fundamental en la modernización de su gestión patrimonial con la promulgación de la Ley N° 11210: la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles.

Este nuevo marco legal crea la Aabiper, un organismo descentralizado que se posiciona como el nuevo "órgano rector y centralizador de toda actividad relacionada con bienes inmuebles" del Estado.

Detalles de la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles

El texto de la ley, señala APF, publicada en el Boletín Oficial Nº 28.180, establece que la Aabiper se crea “con autarquía económica financiera, y con capacidad de actuar en el ámbito del derecho público y privado”.

Su objetivo principal es optimizar el uso de las propiedades estatales, tanto del dominio público como privado, para fines productivos, sociales o para el funcionamiento de dependencias públicas. La normativa absorbe el personal y los bienes de la antigua Dirección de Tierras Fiscales y de la Unidad de Control de Inmuebles.

Uno de los pilares de esta nueva estructura es el Inventario Consolidado de Bienes Inmuebles del Estado Provincial, que se crea en el Artículo 11. Este registro unificado permitirá tener un control exhaustivo de la totalidad de las propiedades.

Según el Artículo 5°, la Agencia tendrá entre sus atribuciones la de “gestionar, previa autorización, la venta de bienes inmuebles de dominio privado del Superior Gobierno de Entre Ríos que se encuentren bajo su administración, mediante subasta pública o licitación pública”.

Este mecanismo, según los legisladores, aportará transparencia a las operaciones y permitirá que los ingresos de dichas ventas sean destinados prioritariamente al “desarrollo de anteproyectos y proyectos que fortalezcan la infraestructura sanitaria, educativa y/o administrativa de la provincia”, tal como lo estipula el Artículo 15.

La Aabiper, punto por punto

* Creación y Naturaleza: la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles de la Provincia de Entre Ríos (AABIPER) es un organismo descentralizado con independencia económica y financiera. Tendrá su sede en la ciudad de Paraná y se vinculará con el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría General de la Gobernación.

* Finalidades y Atribuciones: El objetivo central de la Aabiper es administrar y gestionar todos los bienes inmuebles del Estado provincial. Esto incluye desde la coordinación de políticas y la gestión de un inventario unificado, hasta la regularización de títulos y la promoción de proyectos de desarrollo. Sus atribuciones le permiten asignar inmuebles para edificios públicos, celebrar contratos, y hasta iniciar acciones judiciales para proteger el patrimonio estatal.

* Recursos y Financiamiento: la Agencia se financiará a través de la venta de propiedades, los ingresos por gestiones sobre inmuebles, créditos, aportes privados o del Estado Nacional, y su presupuesto asignado. Se destaca que el dinero de la venta de inmuebles no podrá ser usado para gastos corrientes.

* Dirección y Control: la dirección de la Aabiper estará a cargo de un presidente y un vicepresidente, designados por el Poder Ejecutivo. Además, la ley crea la figura del Veedor de Gestión y Transparencia, un cargo propuesto por la oposición legislativa que tendrá la función de auditar la gestión de la Agencia y elaborar informes semestrales para la Legislatura.

* Personal: la ley garantiza que el personal de la Dirección de Tierras Fiscales y la Unidad de Control de Inmuebles será transferido a la nueva Agencia, manteniendo su antigüedad y salario. El organismo tendrá facultades para organizar su propia estructura y realizar nuevas contrataciones de personal.