Renuevan el alerta amarillo por tormentas en toda la provincia de Entre Ríos

– El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó este viernes el alerta amarillo por tormentas para toda la provincia de Entre Ríos , anticipando una jornada marcada por la inestabilidad climática , con lluvias y tormentas de variada intensidad desde la madrugada y durante todo el día.

Se esperan tormentas de variada intensidad, algunas fuertes, acompañadas por abundante caída de agua, además de actividad eléctrica frecuente, ráfagas y ocasional caída de granizo en:

Con una mínima de 15°C y una máxima de 24°C , se prevén tormentas de variada intensidad a lo largo de todo el viernes .

Mínima de 16°C y máxima de 28°C . El SMN pronostica tormentas en horas de la madrugada y condiciones inestables durante el resto de la jornada.

Temperaturas entre los 17° y 29°C . Se esperan tormentas fuertes en la madrugada , seguidas por fenómenos aislados durante el resto del día .

Recomendaciones del SMN por la tormentas

El organismo meteorológico advierte sobre la posibilidad de ráfagas intensas, caída ocasional de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos, por lo que se recomienda a la población:

Evitar actividades al aire libre.

No refugiarse bajo árboles.

Asegurar objetos que puedan volarse.

Mantenerse informados a través de fuentes oficiales.

¿Hasta cuándo seguirá el mal tiempo en la provincia?

Según adelantó el SMN, las condiciones continuarán inestables hasta el sábado, mientras que el domingo se espera un marcado descenso de temperaturas y una mejora gradual del clima.