Uno Entre Rios | La Provincia | tormentas

Renuevan el alerta amarillo por tormentas en toda la provincia de Entre Ríos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta amarillo por tormentas para toda la provincia para este viernes.

18 de septiembre 2025 · 23:12hs
Se dio a conocer que habrá tormentas.

Foto UNO/Liliana Bonarrigo

Se dio a conocer que habrá tormentas.

– El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó este viernes el alerta amarillo por tormentas para toda la provincia de Entre Ríos, anticipando una jornada marcada por la inestabilidad climática, con lluvias y tormentas de variada intensidad desde la madrugada y durante todo el día.

Pronóstico por zonas:

  • Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá y Villaguay:

    Temperaturas entre los 17° y 29°C. Se esperan tormentas fuertes en la madrugada, seguidas por fenómenos aislados durante el resto del día.

  • Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador:

    Mínima de 16°C y máxima de 28°C. El SMN pronostica tormentas en horas de la madrugada y condiciones inestables durante el resto de la jornada.

  • Gualeguaychú, Uruguay, Tala, Colón e Islas del Ibicuy:

    Con una mínima de 15°C y una máxima de 24°C, se prevén tormentas de variada intensidad a lo largo de todo el viernes.

  • Se esperan tormentas de variada intensidad, algunas fuertes, acompañadas por abundante caída de agua, además de actividad eléctrica frecuente, ráfagas y ocasional caída de granizo en:

    • Buenos Aires -menos el centro y el este- (en la madrugada y la mañana);
    • Entre Ríos (en la madrugada);
    • sur de Corrientes (en la madrugada);
    • centro y norte de Santa Fe (en la madrugada);
    • sur de Córdoba (en la madrugada);
    • sur y centro de San Luis (en la madrugada);
    • este de Mendoza (en la madrugada);
    • norte y este de La Pampa (en la madrugada);
    • este de Río Negro (en la madrugada).
El lunes comenzó inestable, con alerta amarilla. Luego se aguardan mejores condiciones. La semana tendrá nuevas lluvias para ciertos sectores de Entre Ríos

Entre Ríos: lunes inestable con probabilidad de lluvias y tormentas en varios departamentos

Inicia una semana con inestabilidad climática, con abundante nubosidad y temperaturas templadas, según el pronóstico extendido del SMN

SMN con pronóstico de chaparrones y tormentas aisladas

Naranja:

  • suroeste de Buenos Aires (en la madrugada);
  • sureste de La Pampa (en la madrugada).

Recomendaciones del SMN por la tormentas

El organismo meteorológico advierte sobre la posibilidad de ráfagas intensas, caída ocasional de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos, por lo que se recomienda a la población:

  • Evitar actividades al aire libre.

  • No refugiarse bajo árboles.

  • Asegurar objetos que puedan volarse.

  • Mantenerse informados a través de fuentes oficiales.

¿Hasta cuándo seguirá el mal tiempo en la provincia?

Según adelantó el SMN, las condiciones continuarán inestables hasta el sábado, mientras que el domingo se espera un marcado descenso de temperaturas y una mejora gradual del clima.

tormentas Entre Ríos Servicio Meteorológico Nacional
Noticias relacionadas
Se publicó en el Boletín Oficial la creación de la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles. 

Entre Ríos: se publicó en el Boletín Oficial la creación de la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles

En Coninagro, Rogelio Frigerio reivindicó el rol histórico de Entre Ríos en el cooperativismo.

En Coninagro, Rogelio Frigerio reivindicó el rol histórico de Entre Ríos en el cooperativismo

El ciervo fue encerrado por una camioneta y luego atrapado en Chajarí.

Chajarí: vecinos persiguieron y atraparon un ciervo en pleno barrio

Isa Castagnino firmó convenio para el control y fiscalización minera.

Isa Castagnino firmó convenio para el control y fiscalización minera

Ver comentarios

Lo último

Con vida: Estudiantes perdió con Flamengo en el Maracaná

Con vida: Estudiantes perdió con Flamengo en el Maracaná

Renuevan el alerta amarillo por tormentas en toda la provincia de Entre Ríos

Renuevan el alerta amarillo por tormentas en toda la provincia de Entre Ríos

Mundial Sub 20: la complicación de Ian Subiabre en River que podría dejarlo afuera

Mundial Sub 20: la complicación de Ian Subiabre en River que podría dejarlo afuera

Ultimo Momento
Con vida: Estudiantes perdió con Flamengo en el Maracaná

Con vida: Estudiantes perdió con Flamengo en el Maracaná

Renuevan el alerta amarillo por tormentas en toda la provincia de Entre Ríos

Renuevan el alerta amarillo por tormentas en toda la provincia de Entre Ríos

Mundial Sub 20: la complicación de Ian Subiabre en River que podría dejarlo afuera

Mundial Sub 20: la complicación de Ian Subiabre en River que podría dejarlo afuera

Argentina hizo historia en el Panamericano Sub 23 de sóftbol y se clasificó al Mundial 2026

Argentina hizo historia en el Panamericano Sub 23 de sóftbol y se clasificó al Mundial 2026

Entre Ríos: se publicó en el Boletín Oficial la creación de la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles

Entre Ríos: se publicó en el Boletín Oficial la creación de la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles

Policiales
Un conductor murió en un choque frontal en el sur entrerriano

Un conductor murió en un choque frontal en el sur entrerriano

Un auto se incendió por completo en el camino de Puiggari-Racedo

Un auto se incendió por completo en el camino de Puiggari-Racedo

Empresario de Concordia denunció maniobra de estafa virtual

Empresario de Concordia denunció maniobra de estafa virtual

Gualeguaychú: la docente baleada por su pareja recibió el alta médica

Gualeguaychú: la docente baleada por su pareja recibió el alta médica

En el hospital Masvernat murió el policía baleado en un confuso episodio en una estancia

En el hospital Masvernat murió el policía baleado en un confuso episodio en una estancia

Ovación
Argentina hizo historia en el Panamericano Sub 23 de sóftbol y se clasificó al Mundial 2026

Argentina hizo historia en el Panamericano Sub 23 de sóftbol y se clasificó al Mundial 2026

Con vida: Estudiantes perdió con Flamengo en el Maracaná

Con vida: Estudiantes perdió con Flamengo en el Maracaná

La lista de la Selección Argentina Sub 20 para el Mundial de Chile

La lista de la Selección Argentina Sub 20 para el Mundial de Chile

Mundial Sub 20: la complicación de Ian Subiabre en River que podría dejarlo afuera

Mundial Sub 20: la complicación de Ian Subiabre en River que podría dejarlo afuera

Franco Colapinto en alerta: un virus sacude el paddock de la F1 en Bakú

Franco Colapinto en alerta: un virus sacude el paddock de la F1 en Bakú

La provincia
Renuevan el alerta amarillo por tormentas en toda la provincia de Entre Ríos

Renuevan el alerta amarillo por tormentas en toda la provincia de Entre Ríos

Entre Ríos: se publicó en el Boletín Oficial la creación de la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles

Entre Ríos: se publicó en el Boletín Oficial la creación de la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles

En Coninagro, Rogelio Frigerio reivindicó el rol histórico de Entre Ríos en el cooperativismo

En Coninagro, Rogelio Frigerio reivindicó el rol histórico de Entre Ríos en el cooperativismo

Chajarí: vecinos persiguieron y atraparon un ciervo en pleno barrio

Chajarí: vecinos persiguieron y atraparon un ciervo en pleno barrio

Isa Castagnino firmó convenio para el control y fiscalización minera

Isa Castagnino firmó convenio para el control y fiscalización minera

Dejanos tu comentario