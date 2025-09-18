Uno Entre Rios | La Provincia | Isa Castagnino

Isa Castagnino firmó convenio para el control y fiscalización minera

La intendente de Victoria, Isa Castagnino, firmó un convenio con la provincia para reforzar el control y la fiscalización de la extracción de minerales.

18 de septiembre 2025 · 19:01hs
La intendente, Isa Castagnino, firmó un convenio de cooperación con la Provincia de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, para reforzar el control y la fiscalización de la extracción de minerales en el ejido municipal.

Participaron en la firma la secretaria de Gobierno, Lucina Menescardi, el secretario de Hacienda, Pablo Retamal, el secretario Legal y Técnico, Federico Schiavoni, el director de Rentas, Leonardo Nicora, el director de Minería de la provincia, Ricardo Iturriza, junto a su equipo de fiscalización conformado por Luis Dalinger, Guillermo Abasto y Facundo Quirolo.

El acuerdo, rubricado el 15 de septiembre, tendrá una duración de dos años con renovación automática, y busca garantizar que la explotación de recursos naturales se realice en un marco de legalidad, sustentabilidad y transparencia.

Un trabajo conjunto

El convenio establece que la Municipalidad de Victoria tendrá a su cargo el control de que las extracciones cuenten con los permisos correspondientes, el respeto a los plazos, lugares y volúmenes autorizados, además de la fiscalización en el transporte de minerales mediante la Guía de Tránsito Digital.

Por su parte, la Provincia se compromete a brindar asesoramiento técnico, compartir información sobre los explotadores inscriptos y colaborar en los operativos de control que se realicen en la zona.

Desarrollo y cuidado ambiental

Este acuerdo no solo apunta al desarrollo económico, sino también a la protección del ambiente y a la recuperación de las áreas afectadas por la extracción de arena y otros minerales.

La palabra de Isa Castagnino

La intendente Isa Castagnino destacó la importancia del convenio: “Es un paso fundamental para que Victoria tenga un mayor control sobre sus recursos. Tenemos que seguir avanzando hacia un uso responsable, que cuide nuestro ambiente y beneficie a la comunidad”.

