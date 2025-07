Mundial M20: Los Pumitas se juegan todo ante Francia, ¿Qué necesitan para clasificar?

Los Pumitas se juegan el pase a semifinales ante Francia y dependen de otros resultados si no logran una victoria en la última fecha del Grupo B.

Para acceder a la siguiente fase, el equipo dirigido por Nicolás Fernández Miranda deberá cumplir ciertos requisitos, que dependen no solo de su rendimiento ante Les Bleus, sino también de los resultados en los otros grupos.

A todo o nada: Los Pumitas se juegan el pase ante Francia

Embed ¡Último partido de la fase de grupos! ¡Vamoss!



Miércoles 9 de julio

Verona

⏰ 15:30hs (hora argentina)

Francia

ESPN 4 y Disney +#SomosLosPumitas pic.twitter.com/Po1CUf3PAy — Los Pumitas (@lospumitasarg) July 7, 2025

El escenario ideal es claro: si Argentina vence a Francia, sellará automáticamente su pase a semifinales como líder del grupo. Si empata, el primer lugar quedará en manos de los franceses y los argentinos deberán esperar los resultados en las zonas A y C para aspirar a clasificar como el mejor segundo.

El panorama se complica si Los Pumitas pierden, aunque todavía podrían tener chances. La opción más favorable en ese caso es caer sumando bonus defensivo y ofensivo, lo que requerirá un partido de alto nivel incluso en la derrota.

En el Grupo A, Sudáfrica lidera con 10 puntos y un gran diferencial (+66), mientras que Inglaterra y Australia tienen 5 unidades. Los ingleses cuentan con una ventaja de puntos (+27) sobre los australianos (-46), mientras que Argentina ostenta un +10. La buena noticia para los albicelestes es que Inglaterra y Australia se enfrentan entre sí, lo que reducirá a uno los candidatos a pelear por la clasificación como segundo.

En el Grupo C, la preocupación pasa por el choque entre Irlanda (6 pts) y Nueva Zelanda (9 pts). Si los irlandeses ganan, Argentina necesitará que no obtengan puntos bonus o, en caso de que lo hagan, que la diferencia de su victoria sea menor a la que los Pumitas puedan lograr (o evitar) ante Francia.

En resumen, Argentina necesita ganar, empatar o perder ajustadamente y luego confiar en que se cumpla la lógica: que Sudáfrica derrote a Escocia en el Grupo A, y que los Junior All Blacks se impongan a Irlanda en el Grupo C. De lo contrario, habrá que sacar la calculadora para ver si alcanza con los bonus para meterse entre los cuatro mejores del Mundial.

El reglamento de World Rugby para el Mundial M20

Al finalizar la fase de grupos, los equipos en un grupo se clasifican del primero al cuarto según sus puntos acumulados por partido, y se identifican respectivamente como: ganador, subcampeón, tercero y cuarto.

Si, al completar la fase de grupos, dos o más equipos en un grupo tienen la misma cantidad de puntos por partido, se utilizarán los siguientes criterios en el orden que se indica, hasta que se pueda determinar cuál de los equipos ocupa una posición superior:

(a) El ganador del partido disputado entre los dos equipos empatados será el mejor clasificado. (b) El equipo con la mejor diferencia entre puntos a favor y en contra en todos sus partidos del grupo será el mejor clasificado. (c) El equipo con la mejor diferencia entre tries a favor y en contra en todos sus partidos del grupo será el mejor clasificado. (d) El equipo que haya anotado más puntos en todos sus partidos del grupo será el mejor clasificado. (e) El equipo que haya anotado más tries en todos sus partidos del grupo será el mejor clasificado. (f) Si ninguno de los criterios anteriores resuelve el empate, se decidirá mediante el lanzamiento de una moneda.