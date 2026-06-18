Feria solidaria: No Más TAS invita a colaborar con el rescate y protección de caballos en Paraná

La ONG impulsa este domingo una feria solidaria con músicos, stand de emprendedores, cantina y mucho más. La cita es en el Almacén de los 33

La Fundación No Más TAS –abocada a brindar atención, afecto y cuidados a caballos que fueron sometidos al trabajo forzado, el hambre y el maltrato– organizó una nueva edición de la Feria Americana Solidaria, que se desarrollará el domingo desde las 16 en el espacio cultural Almacén de los 33, ubicado en la esquina de Bavio y Courreges, en Paraná. El objetivo es recaudar fondos para cubrir gastos veterinarios y alimentar a los equinos rescatados.

La propuesta combinará actividades recreativas, espectáculos, feria de emprendedores y una cantina abierta al público, pero tendrá además un objetivo central: acompañar y fortalecer el trabajo que distintas organizaciones sociales realizan en la ciudad, especialmente aquellas vinculadas al cuidado y rescate animal. Entre las presentaciones musicales anunciadas figuran Román Godoy, Aliados del Destino y Cautelares, mientras que la cantina permanecerá abierta durante toda la tarde y parte de la noche. La entrada es gratuita.

Victoria Reula, integrante de la ONG, contó a UNO que este evento reunirá puestos de ropa de segunda mano, libros, productos sublimados y diversos emprendimientos locales. La jornada contará además con actuaciones musicales y actividades pensadas para toda la familia.

Compromiso y amor

La organización No Más TAS trabaja desde hace años en la recuperación de caballos víctimas de maltrato, sobrecarga laboral y abandono, una problemática que persiste pese a la prohibición de la tracción a sangre vigente en Paraná.

Victoria explicó que el trabajo cotidiano de la organización incluye rescates, atención veterinaria, recuperación física y emocional de los animales y, posteriormente, procesos de adopción responsable. Según señaló, muchos de los caballos llegan en condiciones complejas, con secuelas derivadas de años de explotación y violencia.

“Algunos llegan con una profunda desconfianza hacia las personas y requieren un proceso largo de recuperación”, comentó.

El trabajo de No Más TAS comienza, en muchos casos, a partir de denuncias de vecinos o intervenciones en situaciones de urgencia. Los animales rescatados suelen presentar cuadros de desnutrición, lesiones físicas, enfermedades y secuelas derivadas de años de trabajo forzado. Sin embargo, desde la organización remarcan que la recuperación no se limita al aspecto veterinario. También implica reconstruir el vínculo con seres humanos después de experiencias traumáticas.

“Muchos llegan con miedo y sin confianza en las personas. Es un proceso lento, pero también muy gratificante ver cómo vuelven a recuperarse”, señaló Reula.

La tarea no concluye con el rescate. Cada caballo es acompañado durante todo el proceso de recuperación hasta alcanzar condiciones adecuadas para vivir en un entorno seguro. En algunos casos se concretan adopciones definitivas; en otros, los animales atraviesan períodos de guarda y seguimiento hasta encontrar un destino apropiado.

Los integrantes de la ONG explican que el desafío es particularmente complejo debido a las características propias de los equinos. A diferencia de otros animales domésticos, requieren amplios espacios para vivir, alimentación específica, controles veterinarios permanentes y condiciones de cuidado que no siempre resultan sencillas de garantizar. Por ese motivo, los procesos de adopción contemplan una serie de requisitos y evaluaciones destinadas a asegurar que los animales no vuelvan a encontrarse en situaciones de vulnerabilidad o maltrato.

Trabajo constante

Sostener esa tarea demanda recursos económicos constantes y una importante red de colaboradores. La alimentación, los tratamientos veterinarios, los traslados, el mantenimiento de los espacios donde permanecen los animales y la atención cotidiana representan gastos permanentes para la organización. De allí surge la importancia de iniciativas como la Feria Americana Solidaria, que permiten recaudar fondos y, al mismo tiempo, acercar la problemática a la comunidad.

Por su parte, Tupac Albornoz, colaborador de la organización, remarcó que el maltrato hacia los caballos continúa siendo una realidad visible en distintos puntos de la provincia. Si bien Paraná avanzó años atrás con políticas públicas destinadas a reemplazar los carros de tracción animal por vehículos motorizados, consideró que la problemática aún no ha sido erradicada completamente.

“La problemática sigue presente. Tal vez no siempre aparece en los medios o en las redes sociales, pero está en la vida cotidiana y muchas veces se termina naturalizando”, sostuvo.

La situación de los caballos utilizados para la tracción a sangre ocupa desde hace años un lugar en el debate público de la capital entrerriana. Paraná fue una de las primeras ciudades de la provincia en implementar medidas destinadas a reemplazar esta modalidad de transporte y trabajo, en un intento por erradicar prácticas que generaban situaciones de explotación animal. Sin embargo, desde No Más TAS advierten que todavía persisten casos de maltrato y sobreexigencia, tanto en la ciudad como en otras localidades entrerrianas.

Concientización

Para los integrantes de la ONG, las herramientas legales y las políticas públicas son fundamentales, pero no suficientes. Consideran que también resulta indispensable promover un cambio cultural que permita identificar situaciones de abuso que muchas veces pasan inadvertidas por haberse vuelto parte del paisaje cotidiano.

En ese sentido, sostienen que la concientización social constituye una herramienta tan importante como los propios rescates. Por eso valoran especialmente las actividades abiertas al público que permiten generar diálogo, sensibilizar a la comunidad y fomentar nuevas formas de participación ciudadana. La feria solidaria del próximo domingo apunta justamente a fortalecer ese trabajo de sensibilización.