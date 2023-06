El deporte en la provincia, como en gran parte de Argentina, es netamente amateur y cada competidor se encarga del armado de su moto, de conseguir todo el equipamiento debido para competir, de trasladar sus vehículos de un lugar a otro, entre varias cosas más. Son muy pocos los espónsores que apoyan al deporte o a los competidores de manera individual. Sin el esfuerzo de cada uno, sin la pasión o el trabajo que le empeñan no podrían competir semana tras semana.

Milton Espíndola, deportista de la capital entrerriana, expresó sus sentimientos con Ovación en relación a ese sacrificio que hacen día a día y lo difícil que se pone la situación a la hora de elegir quién banque esta travesía.

“Yo, particularmente, corro hace aproximadamente 10 años y nunca se acercó una marca para acompañarnos”, comenzó.

“Todo lo que hemos logrado se debe a mi viejo y al sacrificio que yo hago. Lo hemos logrado con voluntad propia. Es estar todos los días, todo el día. Gracias a eso pudimos lograr ganar varios torneos, estar en diferentes lugares”, agregó el paranaense.

Milton Espíndola 2023 2.jpg Milton Espíndola, piloto de motocross: "Lo hemos logrado por voluntad propia". UNO / Mateo Oviedo

En relación a lo que busca Milton en los anunciantes, el joven declaró que “podría usar una remera durante la competencia o publicitarlo en las carpas, la moto con las calcos, etc”.

Con respecto a las aspiraciones dentro del deporte, Milton dejó en claro que busca competir fuera de la provincia. “De conseguir algo que nos dé una mano seriamente el objetivo que tengo con mi viejo es ir a competir afuera. Ahora, por ejemplo, se está haciendo un campeonato en la costa del Uruguay que reúne a los mejores competidores de la zona. Mi idea es ir a una fecha allá”, dijo el piloto campeón de Endurocross entrerriano en 2021.

“En Entre Ríos hay buen nivel, pero los gastos que se tienen que hacer para competir son cada vez más grandes y algunos se terminan bajando de los diferentes torneos”, resaltó, haciendo referencia a la dificultad de cada deportista a la hora de anhelar estar en competencia.

Milton Espíndola 2023 3.jpg Milton Espíndola, piloto de motocross: "Lo hemos logrado por voluntad propia". UNO / Mateo Oviedo

“No hay un espónsor que vea el sacrificio que se hace diariamente y nos diga ‘los vamos a ayudar’”, lamentó el piloto de motos.

“Todo lo que es Córdoba o Buenos Aires es un nivel tremendo. Aspiro a poder competir en estos lugares, dos o tres fechas. La idea de conseguir espónsores viene por ese lado, el de buscar otras rutas, otros circuitos y otros niveles de competidores”, enfatizó.

“Acá, por ejemplo, pagamos 17.000 pesos de inscripción y en un torneo cordobés o bonaerense la inscripción cuesta alrededor de 35.000 pesos. Por eso el nivel es superior al nuestro y la plata requerida para participar es otra”, agregó.

Milton hizo hincapié en la situación y dejó en claro que tiene el team completo, pero no cuentan con el apoyo deseado.

“El circuito de La Kava es el único lugar que tenemos los deportistas de este ámbito para practicar. Es un circuito que necesita apoyo porque la mayoría de Paraná practica ahí. Es el circuito más importante de la zona y lo vamos trabajando día a día nosotros. Es todo a mano y pala como lo vamos manteniendo”, expresó.

Milton Espíndola 2023 1.jpg Milton Espíndola, piloto de motocross: "Lo hemos logrado por voluntad propia". UNO / Mateo Oviedo

Calendario

El 23 y 24 de junio Milton Espíndola se presentará en Victoria, en el Cerro de La Matanza; después, en los primeros días de julio se hará una nueva fecha en Aldea San Antonio, cerca de la costa del Uruguay. Rosario del Tala aparece como la tercera fecha dentro de este calendario determinado por el torneo entrerriano de Enduro Cross.

“En Enduro Cross no he apostado a ninguna categoría por el momento. Solamente he estado participando fecha tras fecha. De las tres que se realizaron yo pude ganar en dos ocasiones. Yo corro en Calles 300, que se corre con todas las motos de calle. Y con la misma moto compito en la categoría Reina, que es la más grande”, finalizó.