Miriam León: "El balance de este 2024 es muy positivo"

El desafío más grande de Miriam León

Por otro lado, uno de los desafíos más grandes que tuvo la oriunda de Villaguay fueron los siempre difíciles y desafiantes 42 kilómetros. Ya que los niveles de incomodidad en una distancia tan larga aumentan con cada kilómetro, algo para lo que se debe estar preparado en todo aspecto, debido a que si eso no se logra, se pueden cometer muchos errores y perder el control de la carrera.

Hizo un balance del año

Ante esto, UNO dialogó con Miriam y la misma hizo un balance sobre lo vivido y dijo estar orgullosa por la labor que realizó. A su vez, se detuvo a reflexionar sobre los problemas físicos que le impidieron ser mucho más competitiva, sumado a que se quedó sin entrenador. Para finalizar, confirmó que no volverá a competir en lo que resta del año, aunque sigue preparándose de la mejor manera para su objetivo principal del próximo año, el Maratón Internacional de la Bandera que se realizará en Rosario.

—Fue un año de mucha actividad para vos, ¿qué balance harías?

—El balance de este 2024 es muy positivo. Si bien, no competí tanto como el año pasado, hice muy buenos tiempos en las carreras de las que participé y creo que me superé muchísimo. Así que ha sido un gran año deportivamente. Tal vez, no con tantas competencias. Pero muy positivo y el reconocimiento de los otros atletas ha sido importante y eso me pone muy contenta.

—Mejoraste tus tiempos en casi todas las competencias de las que participaste, ¿era uno de tus objetivos principales?

—El objetivo principal era bajar la marca en los 42 kilómetros, que no pensé lograrlo al momento de empezar a transitar la carrera y sobre todo, cuando fuimos a largar desde el Puente Colgante de Cacheuta en Mendoza. La verdad que me veía complicada para poder bajar la marca, porque fue un circuito muy empinado y con muchas cuestas. Entonces, me sorprendió poder haber bajado tres minutos la marca de Rosario. Fue muy satisfactorio y si bien, era el objetivo, no pensé lograrlo tan ampliamente. Creo que fue lo más destacado de este año.

—Siempre hay cosas por mejorar, ¿pudiste detenerte a analizar lo que no te permitió cumplir ciertas metas?

—Después del maratón, quedé sentida en una de mis piernas y tuve que bajar un poco la intensidad, lo que se vio reflejado en los resultados. Incluso, no compito desde agosto, porque la lesión se intensificó y estuve con tratamiento kinésico. Entonces, actualmente no estoy siguiendo ningún plan. Entreno en base a sensaciones y por como me voy sintiendo, ya que no tengo más objetivos para terminar el año. A su vez, tampoco me preocupa tanto y sigo entrenando como siempre. Pero sin ningún plan. De hecho, actualmente tampoco tengo entrenador, porque decidí no pagar más los planes, debido a que no podía seguir los entrenamientos como estaban pactados. Además, Atenas Running Team me eliminó del grupo de entrenamientos a distancia sin previo aviso. Así que debo buscar un nuevo entrenador, porque tengo grandes objetivos en mente.

—¿Vas a volver a competir antes de finalizar el año o toca descansar?

—La verdad que no. Pero estoy entrenando y quiero preparar una pretemporada en enero. Así que, como dije anteriormente, la idea es buscar otro entrenador. Tengo a alguien en vista y será cuestión de charlarlo, porque por esta lesión, no estuve pagando más planes.

—¿Ya tenés en mente tu primera gran competencia para 2025?

—Tengo un objetivo central y estimo que se va a ir dando en función a las competencias que vaya a correr antes. Pero generalmente, me tomo un descanso de dos meses, porque es un esfuerzo bastante importante correr 42 kilómetros, ya que el cuerpo sufre un montón. Más allá de eso, quiero participar del Maratón Internacional de la Bandera en Rosario. Mi idea es arrancar una pretemporada en enero y desde marzo en adelante, empezar a entrenarlo, porque la competencia es en junio y quiero ir por todo. Voy a prepararlo bien, con alimentación, gimnasio y entrenamiento. Si bien, lo he hecho, no con doble turno. Pero es mi gran objetivo y si Dios quiere, espero poder dar lo mejor. Aunque si no sale, que sea por cosas que uno no puede prevenir.