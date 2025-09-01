Uno Entre Rios | Ovación | Lionel Messi

Messi sin título y final con escándalo en la Leagues Cup

El Inter Miami de Lionel Messi perdió 3 a 0 ante Seattle Sounder. Consumado el desenlace hubo lugar para la pelea entre los dos planteles.

1 de septiembre 2025 · 13:00hs
Messi sin título y final con escándalo en la Leagues Cup

Inter Miami de Lionel Messi perdió 3 a 0 ante Seattle Sounders en la final de la Leagues Cup donde mantuvo la temperatura elevada a lo largo de los 90 minutos y que estuvo manchada por el escándalo que protagonizaron integrantes de ambos planteles una vez consumado el título.

El cierre del partido definitorio en el Lumen Field fue un escándalo absoluto y dejó al delantero uruguayo Luis Suárez en el ojo de la tormenta por su reprochable comportamiento con un asistente del equipo rival.

Leonel Messi resignado, Luis Suárez desbordado

Tras el pitazo del árbitro Calderón, jugadores de ambos equipos y parte de los cuerpos técnicos de los dos equipos protagonizaron un tumulto que terminó con piñas de uno y otro lado. Lionel Messi, con sus brazos en jarra, observó desde un costado lo que sucedía.

Suárez tuvo una actitud lamentable: se cruzó con un asistente de Seattle y, en el medio de la discusión y los reproches, le lanzó un escupitajo. Rápidamente el arquero argentino Oscar Ustari intervino para que la situación no pasara a mayores.

