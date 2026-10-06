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Messi recibió el doctorado Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires

El histórico capitán, Lionel Messi, fue distinguido con el máximo reconocimiento que otorga la Universidad de Buenos Aires.

6 de octubre 2026 · 18:11hs
El capitán argentino Leo Messi recibió hoy el título “Doctor Honoris Causa” de la Universidad de Buenos Aires.

AFA

El capitán argentino Leo Messi recibió hoy el título “Doctor Honoris Causa” de la Universidad de Buenos Aires.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) le entregó este martes a Lionel Messi el “máximo reconocimiento” que otorga: lo distinguió con el doctorado Honoris Causa en un evento que se realizó en el predio de AFA en Ezeiza horas antes del partido despedida del capitán de la selección argentina.

Lo que dijo Messi

“Poder recibir un reconocimiento así es un orgullo para mí, sobre todo poder decir que soy un doctor honorífico”, dijo el futbolista rosarino de 39 años ante los presentes. “Es un día muy especial, sé que va a ser difícil y voy a intentar disfrutarlo. Estoy tranquilo, pero a medida que se acerca el momento del partido se va complicando un poquito más, así que empezarlo de esta manera, con este reconocimiento, lo hace mucho más especial. Muchísimas gracias, la verdad que es un orgullo muy grande”, agregó.

La resolución que distinguió al campeón del mundo en Qatar 2022 como “Doctor Honoris Causa” de la UBA se había votado la semana pasada por unanimidad en el Consejo Superior de la Universidad. Entre las consideraciones para darle tal reconocimiento, remarcaron que “su trayectoria constituye un ejemplo de excelencia, perseverancia, humildad y ejercicio ético en el desarrollo de su actividad, así como de compromiso con la representación nacional de la República Argentina, valores que esta Universidad promueve históricamente”.

En el evento que se llevó a cabo en el predio de entrenamiento de las selecciones nacionales en Ezeiza, que lleva su nombre (“Lionel Andrés Messi”), estuvieron presentes los decanos y decanas de las distintas facultades junto a todos los miembros del Consejo Superior. También estuvo el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Chiqui Tapia. “El capitán argentino Leo Messi recibió hoy el título “Doctor Honoris Causa” de la Universidad de Buenos Aires. ¡Felicitaciones, leyenda!“, compartió la cuenta oficial de la selección argentina en redes sociales.

“Nunca imaginé tener algo así, que no tiene que ver –o sí– con el fútbol, con lo que hice en el deporte”, sentenció Messi en la ceremonia. La distinción se entregó durante las primeras horas de este martes 6 de octubre en una jornada especial para el actual futbolista del Inter Miami: celebrará su retiro de la selección argentina en un amistoso contra Benín en el Estadio Monumental. Será la 208ª aparición vestido de celeste y blanco la que marcará el punto final de una historia que se extendió por más de dos décadas.

Messi Universidad Selección Argentina Capitán
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