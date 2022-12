"Messi no quiso jugar para España y me salvó la vida"

Hugo Tocalli fue el primer entrenador de Messi en la selección Argentina. Dirigió al capitán del campeón del Mundo en el seleccionado Sub20. El exDT del ídolo reconoció este martes que el mejor futbolista del mundo le "salvó la vida" al no elegir jugar para España. "Yo no estaría en Argentina si Lionel hubiera jugado para España, creo que me tiraban a un pozo. Si nos robaban un jugador a mí y a José (Pekerman) nos moríamos. No quiso jugar para España y me salvó la vida", contó Tocalli entre risas en una nota con la radio "Futurock".