Messi, fastidioso por la cancha: "No pudimos dar dos pases seguidos"

"La cancha no ayudó para hacer lo que nosotros queremos hacer. Tuvimos que hacer otro partido que no habíamos preparado, pero que ya conocemos: luchar la segunda pelota, ganar los duelos, jugar con el error del rival y no arriesgar mucho. No se podía jugar atrás, en el primer tiempo dimos un par de pases para atrás, el agua paraba la pelota y nos complicaba. Hicimos el partido que teníamos que hacer con esta cancha", amplió la Pulga.

Messi, su larga ausencia con la Selección Argentina y la felicidad por volver a jugar en el país

Más allá del empate, lo cierto es que Lionel Messi celebró lo que fue su regreso a la Selección Argentina después de una ausencia que databa de la final de la Copa América 2024, como consecuencia de su lesión ligamentaria en el tobillo. Así, el capitán aseguró que la espera "se hizo larga", pero se mostró contento por volver y feliz de lo que será su próximo partido, en Buenos Aires.

"Se hizo larga la espera. Fue mucho tiempo afuera, me perdí muchos partidos con el club. Contento de volver, de seguir teniendo continuidad y de estar otra vez acá", sostuvo el jugador de Inter Miami. Acto seguido, explicó cómo se gestó la decisión de estirar su retorno, algo que derivó en que se ausente de la doble jornada de Eliminatorias pasada, ante Chile y Colombia: "Todavía no había jugado, había entrenado poco. No estaba al 100 por 100 desde lo físico, el tobillo me molestaba. Decidimos los dos que no estaba, que lo mejor era quedarme a entrenar y terminar de ponerme bien".

Ahora, el próximo partido de la Albiceleste será el 15 de octubre, en el Monumental, ante Bolivia, algo que ilusionó a Messi en lo que será su vuelta a Buenos Aires: "Extraño volver a jugar en Argentina. Tenemos un viaje largo de vuelta, un par de días para descansar y preparar el partido".