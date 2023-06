Maxi Rodríguez tiene su fiesta en el Parque Independencia

“Quiero que sea una fiesta, que todos la pasen bien y se diviertan, más allá de jugar con una camiseta o con otra. Quiero que todos estemos contentos y sea una fiesta del fútbol. Me hacen este homenaje, pero no me gusta ser el centro, quiero que la pasen todos bien”, declaró Rodríguez esta semana a la señal de cable ESPN.

El homenaje central consistirá en un partido entre un equipo con la camiseta de Newell’s, que será dirigido por el exjugador y extécnico de Newell’s y de la Selección argentina, Gerardo Martino, y otro que lucirá la casaca albiceleste y será conducido por el exentrenador del seleccionado José Néstor Pekerman,

Los jugadores y exjugadores confirmados por Rodríguez son Lionel Scaloni, Pablo Aimar, Walter Samuel, Roberto Ayala, Gabriel Heinze, Gerardo Martino, Mauricio Pochettino, Eber Banega, José Pekerman, Gabriel Batistuta, David Trezeguet, Ariel Ortega, Ignacio Scocco y Leonardo Ponzio.

Messi, que fue licenciado por Scaloni luego de la victoria 2-0 sobre Australia, en el amistoso jugado en Beijing, viajó hacia Rosario, con una escala en Barcelona, acompañado por Di María y Nicolás Otamendi, y permanece en su casa del Country Kentucky, situada en la ciudad de Funes, al oeste de Rosario, motivo por el cual asistirá al homenaje a la Fiera Rodríguez.

Otros de los invitados que aún no oficializaron su participación son Marcelo Bielsa, Ángel Di María, Ezequiel Lavezzi y Cristian Kily González.

Messi también concurriría al partido de despedida del ídolo y vicepresidente de Boca, Juan Román Riquelme, que se jugará mañana desde las 18 en La Bombonera.

Las puertas del estadio Coloso Bielsa serán abiertas hoy a las 16 y a partir de las 18 actuarán un musicalizador y luego dos grupos musicales.

Luego, a partir de las 19.15 comenzará el centro de la fiesta que consistirá en un partido que jugarán un equipo enfundado en la camiseta de la Selección, en el que Rodríguez jugará el primer tiempo, y otro ataviado con la casaca de Newell’s, al que la “Fiera” pasará en el complemento.

Las inmediaciones del estadio Rojinegro fueron valladas con fenólicos esta semana por la empresa organizadora del evento, que colocará hoy un triple cerco de control, que los espectadores sólo podrán atravesar si tienen su entrada.

Llegada de Messi

Gustavo Pucheta, subsecretario de Seguridad Deportiva de la provincia de Santa Fe, adelantó información acerca del operativo de seguridad para el espectáculo deportivo que se dará este sábado en el Estadio de Newell’s, con motivo de la despedida de Maxi Rodríguez. Allí, toda la atención estará centrada en la posible presencia de Lionel Messi, quien justamente en la jornada de este sábado cumplirá 36 años, y todo lo que eso implica.

“El operativo de seguridad tiene todo dispuesto para que Messi concurra. Aún no tenemos la confirmación de su presencia de parte de los organizadores. Nosotros estamos trabajando como si él concurriera. En caso de que se diera, va a trabajar la policía en un operativo para ‘encapsular’ a la comitiva que acompañe al jugador, junto con la Dirección de Tránsito que hará los cortes necesarios al paso del grupo”, explicó Pucheta en diálogo con “El primero de la mañana” (LT8 AM830).

Y agregó: “Tenemos dos o tres planes de traslados, pero no los podemos difundir por razones de seguridad, más que nada para que Messi pueda llegar tranquilo y disfrutar de la fiesta junto a Maxi Rodríguez”.

En cuanto a la logística del evento, el funcionario provincial le bajó un claro mensaje al público: “Las entradas están agotadas y no se venderán tickets en el estadio. La apertura de la cancha será a las 16 y habrá un dispositivo de seguridad especial, muy similar al que se implementó cuando fue el recital del grupo de rock La Renga en el estadio de Newell’s”.

“Se colocarán fenólicos en los cinco accesos al estadio. Estarán abiertas todas las puertas, salvo la número 6. El partido principal empezará a las 19.10. Habrá 620 policías aproximadamente afectados a todo el operativo. Los cortes de tránsito en las calles aledañas al club se realizarán a partir de la hora 0 del sábado, pero los trabajos empezarán mañana. Seguramente habrá algún dispositivo de la jornada de hoy de la Municipalidad para organizar el tránsito y todo lo que implique a gente trabajando en la zona de Ovidio Lagos, avenida Pellegrini y bulevar Oroño en los ingresos”.

Todo listo en la ciudad de Rosario para un acontecimiento que dará la vuelta al mundo y que será la despedida de un referente máximo de la entidad del Parque Independencia.