El tetracampeón de la Fórmula 1 extendió su vínculo con la escudería austríaca pese a las especulaciones sobre su futuro en la categoría.

Max Verstappen renovó hasta 2030 con Red Bull y desmintió los rumores de su salida de la F1

Max Verstappen dejó atrás los rumores sobre una posible salida de Red Bull Racing y firmó su renovación de contrato hasta 2030. El piloto neerlandés estará ligado por tres años y medio más a la escudería en la que consiguió cuatro títulos mundiales de la Fórmula 1.

Hasta hace unas horas, el futuro de Verstappen era una incógnita y en el paddock se sospechaba que el tetracampeón podría irse del equipo en el que lleva 11 años. Pese a estas suposiciones, antes del comienzo del Gran Premio de Países Bajos firmó su nuevo contrato.

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Durante la temporada, el piloto de 28 años evitó confirmar durante meses si seguiría en Red Bull Racing una vez finalizado su contrato vigente. Incluso se especuló con la posibilidad de que abandonara la Fórmula 1. Ese rumor tomó mucha fuerza cuando se reveló que el contrato anterior tenía una cláusula de rescisión que le permitía desvincularse al término de este año.

Max Verstappen renovó hasta 2030 con Red Bull

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El nuevo acuerdo consta de una renovación de dos años más -ya que en su anterior firma había extendido hasta 2028- pero no revelaron detalles sobre las condiciones económicas ni sobre eventuales cláusulas de salida.

Desde 2016 hasta la fecha, Max lleva disputados 221 Grandes Premios con Red Bull, en los que ganó 71, obtuvo 48 pole positions y 131 podios. Gracias a esos resultados es tetracampeón de la máxima categoría del automovilismo mundial.

Luego del receso de verano, la Fórmula 1 retomará su actividad el viernes 21 de agosto con el Gran Premio de Países Bajos en el circuito de Zandvoort.