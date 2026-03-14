Uno Entre Rios | Ovación | Matías Rossi

Matías Rossi con el uno en las calles de Buenos Aires

Matías Rossi logró el mejor tiempo de clasificación en Buenos Aires. Emiliano Stang quedó 3°. Franco Riva fue 6° y por la grilla invertida largará primero.

14 de marzo 2026 · 19:30hs
Matías Rossi fue contundente a la hora de clasificar dentro del callejero porteño.

Matías Rossi fue contundente a la hora de clasificar dentro del callejero porteño.

Matías Rossi se quedó con la pole position dentro del callejero de Buenos Aires con el Toyota Cross del equipo Gazoo Racing, tras un giro rápido de 1’04”072/1000. Mejoró sus tiempos sobre el final, quedándose con la tercera pole en callejeros y la número veintisiete en la categoría. La tarde porteña se caracterizó por tener un cielo parcialmente cubierto y con casi 30 grados de temperatura.

Franco Riva
Franco Riva por la victoria.

Franco Riva por la victoria.

Gabriel Ponce de León finalizó segundo a 328/1000, tras varios intentos con goma nueva para alcanzar al Misil. El de Junín fue contundente todo el fin de semana, dominando en las prácticas. Tercero quedó Emiliano Stang de Crespo a 338/1000, tras una gran vuelta donde se lo vio al límite de la pista, buscando el mejor registro.

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La palabra de Matías Rossi

Tras bajarse de su Toyota Corolla Cross, el Misil dejó sus sensaciones tras la primera clasificación del año: “Estoy cansado, mucho calor. Una clasificación en la que pasó de todo un poco y nos mantuvimos enteros hacia el final. Tuvimos un entrenamiento dos complicado y recuperamos el auto”.

La tanda tuvo cuatro banderas rojas, producto de lo angosto y desafiante que tiene un trazado urbano, totalmente desconocido para los pilotos. En cuarto lugar quedó Diego Ciantini, que protagonizó un incidente con Marcelo Ciarrocchi, con el cual casi van al roce. En quinto lugar se colocó Nicolás Palau por delante del único Chevrolet Sedán de la divisional, el de Franco Riva de Gualeguaychú, que por la grilla invertida este domingo partirá desde el mejor lugar. El top 10 lo cerraron: 7º Marcelo Ciarrocchi, 8º Valentín Yankelevich, 9º Facundo Aldrighetti y 10º Matías Capurro.

Franco Vivian no podrá largar ya que tiene una pequeña fractura en una vértebra, producto del golpe que sufrió por la mañana, cuando su auto se quedó sin freno en el final de la larga recta e impactó contra la pared. Tanto Franco Morillo como Nicolás Ginés no registraron tiempos.

La final de este domingo será desde las 13, a 35 minutos más una vuelta.

Matías Rossi Buenos Aires Franco Riva
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