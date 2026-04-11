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Matías Rossi con el uno en el Zonda de San Juan

El piloto de Toyota Matías Rossi fue el más rápido en la clasificación del TC 2000. Emiliano Stang de Crespo quedó 3° y Franco Riva de Gualeguaychú 11°.

11 de abril 2026 · 20:03hs
Matías Rossi fue el más rápido al momento de clasificar en el exigente Zonda de San Juan.

Matías Rossi fue el más rápido al momento de clasificar en el exigente Zonda de San Juan.

El TC 2000 disputó la clasificación de la segunda fecha de la temporada 2026 en el Autódromo El Zonda - Eduardo Copello de San Juan, donde Matías Rossi se quedó con la pole position tras marcar un tiempo de 1’10”729/1000. El piloto de Del Viso salió a pista como el último integrante de la tanda y aprovechó al máximo su única vuelta lanzada para superar a Gabriel Ponce de León, quien había establecido 1’10”822/1000 y finalmente quedó como su escolta a 93 milésimas.

Emiliano Stang
Emiliano Stang larga tercero en el TC 2000 en San Juan.

Emiliano Stang larga tercero en el TC 2000 en San Juan.

El tercer lugar fue para Emiliano Stang de Crespo, a 587/1000, mientras que una de las grandes sorpresas la dio Lucas Vicino en su debut dentro de la categoría, ubicándose cuarto a 744/1000. Completaron los primeros puestos Facundo Aldrighetti y Tomás Fernández. Más atrás se posicionaron Diego Ciantini, Nicolás Palau, Franco Morillo y Francisco Monarca dentro del top 10, en una clasificación que mostró una marcada paridad en el pelotón.

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El de Gualeguaychú, Franco Riva llega de ganar en la apertura del torneo en el Callejero de Buenos Aires y en esta clasificación ocupó el 11° con el Chevrolet Cruze del equipo Pro Racing.

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El tiempo de Rossi quedó a tan solo 46 milésimas del récord del circuito, que continúa en manos de Facundo Ardusso. Además, el registro del campeón fue medio segundo más rápido que la pole position del año pasado, lograda por Marcelo Ciarrocchi. Con este resultado, Rossi alcanzó su segunda pole consecutiva en la temporada —tras la obtenida en el Callejero de Buenos Aires— y llegó a 28 clasificaciones ganadas en su historial dentro del TC 2000.

Cómo se larga el TC 2000

Sin embargo, el formato de competencia le pondrá un condimento especial a la final del domingo. La carrera se disputará con grilla invertida, por lo que Tomás Fernández —sexto en la clasificación— largará desde la primera posición, seguido por Facundo Aldrighetti. Por su parte, Rossi deberá partir desde el sexto cajón de la grilla, en una final que tendrá largada con partida detenida.

De esta manera, la definición de la segunda fecha del TC 2000 se llevará a cabo este domingo desde las 13.00, en una final que promete espectáculo con el condimento extra de la grilla invertida en el siempre exigente trazado sanjuanino.

Matías Rossi TC 2000 Toyota
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