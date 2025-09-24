Uno Entre Rios | Ovación | Matías Roskopf

Matías Roskopf: el paranaense que entrenó con Messi y ahora jugará en Sanjustino

Sanjustino sumó a Matías Roskopf, delantero paranaense de 27 años, para el Torneo Regional Federal Amateur y el tramo final del Clausura liguista.

24 de septiembre 2025 · 10:42hs
El Club Atlético Sanjustino anunció la incorporación de Matías Roskopf, delantero paranaense de 27 años, quien se sumará al equipo para disputar el Torneo Regional Federal Amateur y las fechas restantes del Torneo Clausura de la Liga Santafesina.

Roskopf, ex jugador de Colón, Boca Juniors, y City Torque, entre otros, tiene una amplia trayectoria en selecciones juveniles de Argentina. Participó del Mundial Sub 17 de 2015 y fue convocado como sparring de la selección mayor en la Copa América de 2015, donde compartió vestuario con figuras como Messi, Agüero, y Mascherano.

El paranaense Matías Roskopf se incorpora a Sanjustino para la recta final de la temporada

Este fichaje de alto nivel refuerza las expectativas del club, que busca potenciar su rendimiento en los torneos que restan. La llegada de Roskopf también eleva el nivel de la Liga Santafesina, generando gran expectativa en los aficionados del fútbol local.

