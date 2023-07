Massimo Lanzano dio una clínica en Paraná

Fue por la tarde noche de este lunes y tuvo una buena concurrencia con chicas de la entidad anfitriona y de otras.

El italiano Massimo Lanzano es también el entrenador hockey pista (indoor) de la Selección Argentina y que trabaja por el desarrollo de un deporte que nuestro país tuvo el debut internacional hace poco tiempo. Es una persona capacitada a nivel internacional para la enseñanza de diferentes puntos para mejorar por parte de los jugadores jóvenes en un deporte que tiene un nivel de exigencia bueno y que no para de crecer en la Argentina desde hace años. Con jugadoras y jugadores de todas las edades a lo largo y ancho del país.

En un alto de la capacitación en Paraná, Massimo Lanzano, comentó: “Estamos con el proyecto de capacitación de la Confederación, que es orientada a todos los entrenadores de la categoría Sub 16 y Sub 14. Es para categorías formativas, más que nada los entrenadores de estas divisiones”, dijo el orientador.

Luego agregó: “En específico lo que tratamos es el tema del córner corto, ofensivo y defensivo y también una clase particular por el gesto técnico de la rastra del palo”.

En cuanto a su llegada la capital entrerriana, comentó: “Es mi primera vez acá en Paraná. Hace siete años que estoy acá en Argentina y hace cuatro años que trabajo con el plan de capacitación de las confederaciones. Soy también encargado de los seleccionados de hockey pista (indoor) en Caballero y Damas. Y como digo siempre cuando voy viajando a dar las capacitaciones, que acá en Argentina es increíble el movimiento que hay. Hay una base muy grande, muy importante, pero creo que lo que sí se puede mejorar es la calidad”.

“En todo el país hay mucha énfasis por el deporte, hay mucho movimiento y la verdad que es increíble. Me tocó viajar, tengo las capacitaciones de los seleccionados y voy mirando y observando con la realidad diferentes pero es increíble el movimiento que se genera. Esto se ve en los clubes se ve entre los jóvenes se ve y se ve en todos lados la verdad que sí es bueno”.

En cuanto a las diferentes canchas que hay en el país, que son de diferentes tipos y formas de juego, Massimo Lanzano dijo: “En la enseñanza se puede dar con un cancha con base de arena, con base de agua y también puede tocar con pasto. Obviamente que es diferente el hockey moderno se juega en cancha de agua y no más en cancha de arena. Hay diferente desarrollo técnico que porta a hacer también diferente táctica, diferente obviamente un poco todo. Y cuando hacemos las capacitaciones siempre tratamos de hacerla en cancha de agua pero obviamente sabemos cuál es la realidad de muchos clubes y de mucha federación en el interior y así que nos como que entendemos la problemática pero eso no quiere decir que no se pueda trabajar en la cancha de arena como en la cancha de agua”.

“Yo en mi carrera deportiva empecé a jugar en el pasto, después pasé a la cancha de arena y después pasé a la cancha de agua y la verdad que no tiene que limitar la cuestión de no tener una cancha de agua”, completó el también exjugador del combinado nacional de hockey sobre césped de Italia.

En lo que se refiere a su actualidad dijo: “A nivel de la Confederación trabajo por el proyecto de capacitación y soy entrenador encargado del equipo de mayor de Damas y Caballeros de selección de hockey pista. En césped colaboró con el proyecto de capacitación hace cuatro o cinco años. Son siete años que vivo acá en argentina casado con familia”.