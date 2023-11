Martín Palermo ratificó su deseo de ser DT de Boca.

La bomba del día

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por SportsCenter ESPN (@scespn)

Martín Palermo confirmó que si Ibarra y Macri ganan las elecciones de Boca, él asumirá como nuevo director técnico: "No me utilizaron, el video lo hice, yo accedí a eso. Creo que Andrés Ibarra es el que se postula para ser el próximo presidente de Boca acompañado por Mauricio, y mi sueño es dirigir Boca, y me tienen en consideración para cumplir ese sueño".

"El presidente de Platense sabe que quiero dirigir a Boca. Si todo sale como quiero, voy a ser el próximo DT de Boca. Es mi sueño y mi deseo. Con esta gestión han pasado muchos técnicos y no se me dio", agregó.