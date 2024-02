Martín Palermo es nuevo técnico de Olimpia de Paraguay

“Que sea un inigualable capítulo en su vida de película. Bienvenido al único grande del país, Titán”, saludó la institución Decana la llegada del técnico platense.

Martín Palermo es el nuevo entrenador del plantel principal del Club Olimpia.



¡Bienvenido al único grande del país, Titán! #SoyDelOlimpia pic.twitter.com/Tz8MGIHSue — Club Olimpia (@elClubOlimpia) February 13, 2024

“Pude haber dejado pasar este partido y tomar el equipo después, pero esa no es mi esencia”, expresó el DT que viene de concretar una muy buena campaña en Platense, equipo al que condujo al subcampeonato en la última Copa de la Liga (LPF) argentina.

“A mí me gustan los clásicos, me motivan y eso quiero inculcarle a los jugadores”, agregó Palermo, en declaraciones a Cardinal Deportivo (730 AM).

Olimpia-Cerro Porteño se medirán el sábado en el estadio Defensores del Chaco por la sexta fecha del torneo de la División Profesional del fútbol paraguayo.

“Sé que acá se vive con una adrenalina especial también como si fuese un Boca-River. Por eso no me lo quise perder”, comparó Palermo.