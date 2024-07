Martín Demichelis y su salida de River: "Es lo mejor para todos"

“Ayer (por el sábado) les decía a los chicos que allá por 2015 después de la Copa América tuve una charla con el Tata Martino en la que me dijo: ‘Vas a ser un gran entrenador. Empezá a aprovechar los últimos momentos en tu etapa como futbolista para preparate’. Manuel Pellegrini me dijo exactamente lo mismo en mis últimos años y después de mi retiro, me tomé seis años para inspeccionar, descubrir, debatir y prepararme de verdad. Para lo que no me preparé, y me quedó ese ítem pendiente, es para este tipo de despedidas como la que tuve que afrontar ayer con los jugadores”, dijo.

Embed "Fui, soy y seré siempre un hincha de River. Fue un verdadero placer y estaré eternamente agradecido".



Martín Demichelis pic.twitter.com/0XmEmykExz — River Plate (@RiverPlate) July 29, 2024

“Honestamente, tampoco me preparé ningún monólogo, quiero ser lo más genuino posible. Le prometí a mi mujer que iba a sonreír y ser feliz y hoy volví a ser feliz. Sepan que fui, soy y seré siempre un hincha de River. River es tan grande que siempre está por encima de todos los nombres, y a pesar de las ganas y las fuerzas, porque estaba extremadamente convencido en los jugadores que necesitábamos un partido para hacernos mejores y cambiar las energías”, agregó.

"Van a cambiar las energías"

“Creo que es lo mejor para todos. Van a cambiar las energías, va a haber una sinergia entre la gente, el cuerpo técnico y jugadores”, manifestó.

“Fue un verdadero placer. Estaré eternamente agradecido. Me tocó vivir la transición más grande y más difícil en la historia de la institución, no solo por quién se fue sino también por la transición de un grupo de jugadores que le ha dado tantísima gloria a esta institución. Vine a hacerme cargo con muchísimas ganas y dedicación, y a raíz de eso me fui convirtiendo en un mal marido, en un mal padre, en un mal tío, en un mal tío, en un mal amigo, en un mal hermano… Me desviví por River. Cometí errores y está claro, pero créanme que sentí esta vocación que amo con un grandísimo sentido de pertenencia porque me crié en Casa River, terminé el secundario acá, debuté y crecí como futbolista, me dio la posibilidad de irme a Europa… Estoy eternamente agradecido con los jugadores, que me hicieron tres veces campeón”, finalizó.